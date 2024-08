Marek Kozubal: IPN za rządów PiS jak polityczny łup

TOK FM przypomina, że Dariusz Drelich zanim został prominentnym działaczem PiS na Pomorzu, skąd pochodzi szef Instytutu dr Karol Nawrocki, był członkiem afiliowanego przez komunistyczną partię Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji założonej w czasie stanu wojennego. - Jest to bardzo interesujące, że Karol Nawrocki, który tak ostentacyjnie od pierwszych dni na stanowisku prezesa dekomunizuje przestrzeń publiczną w Polsce, przyjmuje na stanowisko kierownicze w IPN byłego działacza PRON. Jak się ma antykomunistyczna działalność pana prezesa do zatrudniania osób z taką przeszłością? - zastanawiał się w TOK FM historyk dr Mariusz Zajączkowski, były pracownik IPN.

IPN zapleczem personalnym PiS?

Prof. Andrzej Friszke ocenił, że od 2016 r. IPN został całkowicie przejęty przez PiS i obecnie „pełni funkcję zaplecza finansowego i personalnego dla partii”. To poważny zarzut, trzeba mieć na to dowody. W rozmowie z radiem dodał, że jest to działanie bezczelne, które nie powinno mieć miejsca, ale na razie nie widzi szans na zmianę.

Dlaczego takie działania szkodzą wizerunkowi IPN? Bo powinna być to obiektywna, niezależna instytucja naukowo - badawcza, prowadząca działania edukacyjne, ale też opiekująca się archiwami, tymczasem powstaje wrażenie, że staje się politycznym łupem. Banałem jest przypominanie, że psuje to wspólnotę narodową, którą w nazwie ma IPN. Oczywiście prezes IPN może sobie dobierać współpracowników, ale nie jest to prywatna firma Karola Nawrockiego, tylko instytucja zasilana z naszych podatków. W tym roku na utrzymanie IPN pójdzie ok. 582 mln zł z budżetu państwa.



Nepotyzm, kolesiostwo, rozdawnictwo pieniędzy dla swoich to zaraza uniwersalna. To pieczęć polskiej klasy politycznej nie tylko odciśnięta na rządach PiS, ale też Lewicy, PO i PSL gdy tylko są u władzy. Na plan pierwszy zamiast merytorycznej pracy, czy transparentności wysuwa się „bliźniactwo polityczne”. Każda partia chce mieć swój przyczółek, aby dzielić stanowiska i wysokie pensje.