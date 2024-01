Jarosław Gugała: Urugwajska lekcja w sprawie prac domowych

W typowej polskiej szkole dzieci uczą się języka przez kilka godzin lekcyjnych w tygodniu, co oczywiście nie daje żadnej szansy na opanowanie nawet jego podstaw. Jeśli ktoś chce, by jego dziecko nauczyło się angielskiego, to musi kupić mu dodatkowe prywatne lekcje. To pozbawia tej szansy uczniów ze skromniej sytuowanych rodzin, zwłaszcza w małych miejscowościach i tworzy przepaść między uprzywilejowanymi a resztą. Żeby to zmienić, trzeba ograniczyć liczbę dzieci w klasie podczas lekcji języków i wprowadzić dla wszystkich uczniów codzienne lekcje języka oraz wybrane przedmioty po angielsku. Wtedy nie będzie trzeba zadawać prac domowych z angielskiego, bo zdobywszy podstawy, uczniowie sami się douczą, wchodząc w kontakt z niezliczoną liczbą źródeł tego języka w internecie, kinie, literaturze i prasie.

Co usłyszałem od nauczycielki w Montevideo na temat prac domowych?

Urugwajska ustawa oświatowa, której podstawy stworzono nota bene jeszcze w XIX wieku, stanowi, że każdy obywatel tego kraju podlega obowiązkowi szkolnemu i ma prawo do bezpłatnej nauki w publicznej szkole. Oczywiście istnieją szkoły prywatne, wyznaniowe czy narodowe, ale podlegają takim samym regułom jak publiczne. Według prawa każde dziecko w wieku szkolnym jest pod opieką szkoły od godziny 8 do 16 od poniedziałku do piątku.

Czytaj więcej Plus Minus Szkoła Barbary Nowackiej zwiększy nierówności Zakaz prac domowych, redukcja programów szkolnych o jedną piątą, likwidacja kuratoriów to chaotyczny pomysł na edukację podyktowany populistyczną kokieterią. Trudniej zauważyć, że to kierunek niesprzyjający równości, bo dający większe szanse dzieciom osób zamożniejszych i o większym kapitale kulturowym.

I tu przechodzę do mojej rozmowy z doświadczoną panią dyrektor British School, do której – jako typowy Polak – udałem się zaniepokojony faktem, że moje dzieci nie mają prawie nic zadawane do domu. Obawiałem się, że są jako obcokrajowcy traktowane ulgowo… I oto czego się dowiedziałem od pani dyrektor.

„Ustawa oświatowa zakłada, że dzieci mają opanować wszystko, czego się od nich wymaga, w szkole. Osiem godzin dziennie od 8 do 16 powinno na to wystarczyć. Poza tym dzieci nie mogą pracować dłużej niż dorośli, bo byłoby to sprzeczne z kodeksem pracy! Czas po zakończeniu zajęć szkolnych ma być przeznaczony na rozwijanie indywidualnych zainteresowań, kontakty z przyjaciółmi i rodziną, ewentualnie aktywność społeczną czy obywatelską. Przepisy dopuszczają możliwość zlecania zadań domowych, ale tylko takich, które wyrabiają kompetencje społeczne, jak współpraca w grupie, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, angażowanie w sprawy szkoły – rodziców i sąsiadów”.

Zatem szkoły zadają prace domowe, ale nie próbują zwalać swoich podstawowych obowiązków na opiekunów uczniów, co polska szkoła robi nagminnie.