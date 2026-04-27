Wśród nadchodzących zmian, o których informuje portal Rynek Zdrowia, jest rozszerzenie katalogu świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika o dwie zaawansowane procedury endoskopowe. NFZ zdecydował się na wprowadzenie do systemu endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej (ESD) oraz przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej (TEM).

Wprowadzenie tych rozwiązań ma na celu zwiększenie dostępności do małoinwazyjnych metod operacyjnych. Jak wynika z uzasadnienia projektu opublikowanego przez Centralę NFZ, „opracowanie zarządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości”.

Skutki finansowe i organizacyjne

Wdrożenie nowych procedur wiąże się z konkretnymi nakładami budżetowymi. Według szacunków zawartych w dokumentacji NFZ, roczny koszt finansowania nowych świadczeń wyniesie około 36 milionów złotych. Zmiany nie ograniczają się jednak wyłącznie do sfery zabiegowej. Projekt porządkuje również kwestie techniczne oraz zasady raportowania świadczeń wysokospecjalistycznych.

Istotnym aspektem pozostaje kwestia opieki okołomedycznej. Jak wskazuje Rynek Zdrowia, nowe przepisy utrzymują dotychczasowe standardy dotyczące żywienia w placówkach medycznych. Przewidziano jednak okresy przejściowe dla tych podmiotów, które aktualnie nie spełniają jeszcze wszystkich rygorystycznych wymogów jakościowych w tym zakresie.

Czytaj więcej Zdrowie NFZ potrzebuje 17 mld zł. Ministra zdrowia o brakach i reformach Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznała, że w NFZ może dziś brakować około 17 mld zł. Jej zdaniem nie da się pokryć tej l...

Kalendarz zmian

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Fundusz, nowe zasady mają wejść w życie 1 maja 2026 roku. Obecnie dokument znajduje się w fazie konsultacji. Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do Centrali NFZ do 28 kwietnia 2026 roku, do godziny 12:00.

Wprowadzane regulacje zastąpią dotychczasowe wytyczne, które obowiązywały do końca 2025 roku. Dla pacjentów zmiany te oznaczają przede wszystkim szansę na korzystanie z nowoczesnych technologii medycznych w ramach publicznej ochrony zdrowia, co w wielu przypadkach może skrócić czas rekonwalescencji i pobytu w szpital