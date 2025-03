Dyrektor szpitala zaatakowanego przez hakerów: „To był tylko ostatni akord”

- Obecnie nie posiadam żadnych informacji o tym, aby jakiekolwiek dane z naszego szpitala wyciekły – powiedział w podcastcie „Rzecz o Zdrowiu” Michał Zabojszcz.

Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie wskazał, że za atak mogą być odpowiedzialne zarówno wrogie siły jak i cyberprzestępcy. - Uważam, że obie te opcje są równoprawne; czyli, że był to atak inspirowany politycznie albo, że był to po prostu atak grupy hakerskiej. Jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało, część z grup hakerskich ma pewną etykę i nie atakuje szpitali bądź tego typu instytucji, więc to być może przesuwa nas w którąś stronę, ale wiem, że toczy się w tym zakresie śledztwo – wskazał.