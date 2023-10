Polacy uwierzyli w fake newsy. Spada liczba szczepień

Polska, według badaczy z London School of Hygiene and Tropical Medicine, jest w niechlubnej grupie państw, w której następuje spadek zaufania do szczepień – to efekt silnego i zorganizowanego lokalnie ruchu antyszczepionkowego (m.in. działaczki Justyny Sochy). Kiedy wzrost zaufania społecznego dla szczepień zanotowała w tym samym czasie m.in. w Finlandia, Francja czy Wielka Brytania, w Polsce jest tendencja odwrotna – z 64 proc. w listopadzie 2018 r. do 53 proc. w grudniu 2019 r.

Co wpływa na spadek zaufania do szczepień w Polsce? Zbadali to naukowcy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wraz z SWPS, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Akademią Leona Koźmińskiego w projekcie Medfake (jest on finansowany przez NCBiR). – Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe obszary. Po pierwsze – niski poziom edukacji na temat szczepień, również dzieci i młodzieży. Prowadzona przez nas analiza podstaw programowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych wskazała, że jedyne odniesienie do szczepień ochronnych znajduje się w programie nauczania biologii na wczesnym etapie nauczania – mówi „Rzeczpospolitej” dr hab. n. o zdr. Urszula Religioni, prof. CMKP. Drugą przyczyną jest nieodpowiednia komunikacja: lekarz–pacjent. – Pacjenci nie rozumieją, co mówi lekarz, ale nie dopytują, a wątpliwości próbują rozwiać w internecie. I tu wchodzi trzeci kluczowy obszar problemu: wzrost dezinformacji medycznych na temat szczepień, który w ciągu ostatnich kilku lat zwiększył się o 50 proc. – wskazuje prof. Religioni.

Z badań projektu Medfake wynika, że w polskim społeczeństwie w grupie 15–39 lat tylko 25 proc. ma zdecydowaną postawę wobec szczepień, a więc aż 75 proc. to osoby niezdecydowane, wahające się. – To pokazuje, jak ważna jest edukacja tej grupy osób – wskazuje prof. Religioni.

Grupy radykalniejsze

Ogromnym problemem jest internet. Aż 60 proc. treści w mediach społecznościowych opiera się na spekulacjach pseudoekspertów. Z badań jakościowych i ilościowych grup antyszczepionkowych oraz rodziców dzieci, które przeprowadziła Akademia Koźmińskiego, wynika m.in., że podatność na dezinformację mają osoby o niższym poziomie refleksyjności. Co ciekawe, na nasze poglądy na tematy medyczne nie ma wpływu polityka i to komu kibicujemy. Jak mówi dr Leon Ciechanowski z ALK, podatniejsze na dezinformację są grupy, które są bardziej radykalne w języku i poglądach niż osoby pojedyncze. Z badań wynika również, że rodzice wskazali na brak zaufania do służb medycznych a w efekcie poczucia zagubienia kierowały się do grup w internecie, tam szukając informacji.