W sierpniu 2022 roku KCNA ogłosiła, że Pjongjang zniósł obowiązek noszenia masek i inne zasady dystansu społecznego

Władze miały znieść obowiązek ze względu na to, że Koreańczycy z Północy nosili używane wielokrotnie maski, co prowadziło do szerzenia się infekcji skóry i oczu - podaje Reuters.

Korea Północna zniosła obowiązek noszenia masek drugi raz

W sierpniu 2022 roku KCNA ogłosiła, że Pjongjang zniósł obowiązek noszenia masek i inne zasady dystansu społecznego, ponieważ Kim Dzong Un ogłosił zwycięstwo nad COVID-19.



Ale już miesiąc później władze nakazały mieszkańcom ponowne zakładanie masek w miejscach publicznych. Oficjalnym powodem była ochrona przed grypą i innymi infekcjami charakterystycznymi dla okresu jesiennego i zimowego.



Południowokoreańska agencja wywiadu jeszcze w maju informowała, że uciekinierzy z Korei Północnej decydowali się uciekać na południe m.in. ze względu na reżim sanitarny.