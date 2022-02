Kummer dodała, że "nie dba o to, co inni o niej myślą" w kontekście jej wyborów.



Reklama

Uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, którzy są zaszczepieni, po przybyciu do Chin nie muszą poddawać się kwarantannie i trafiają od razu do wioski olimpijskiej. Niezaszczepieni muszą spędzić 21 dni w kwarantannie w wyznaczonym przez władze Chin hotelu - dopiero potem są dopuszczani do rywalizacji.



Kummer po kwarantannie wzięła udział w zmaganiach snowboardzistek, ale we wtorek rano odpadła w 1/8 finału.

Po udziale w zmaganiach zawodniczka oceniła, że pomimo czasu spędzonego w kwarantannie miała szansę na "naprawdę dobry" trening.



Reklama

- W czasie kwarantanny przeprowadzałam więcej szybkich ćwiczeń, które można wykonywać wszędzie i do których nie potrzeba wiele przestrzeni - mówiła Kummer, która w 2014 roku, na igrzyskach w Soczi, zdobyła złoty medal.

Nikt nie jest w moim ciele, więc dlaczego, do diabła, ktoś sądzi, że miałby decydować za mnie? Patrizia Kummer, szwajcarska snowboardzistka

Kummer przekonywała, że szczepionka na COVID-19 "nie była dla niej czymś najlepszym" i że była szczęśliwa mogąc przejść przez kwarantannę.



Szwajcarka mówiła też, że "nie ma zdania o nikim innym", jeśli chodzi o kwestię szczepień na COVID-19 i nie dba o to, co inni sądzą o tym, że ona się nie zaszczepiła.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Jeśli ktoś inny ma swoje zdanie, może je mieć - to wyraz wolnej woli - podkreśliła 34-latka.



- Każdy musi zdecydować za siebie. Nikt nie jest w moim ciele, więc dlaczego, do diabła, ktoś sądzi, że miałby decydować za mnie? - pytała Kummer.