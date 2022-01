Przez Australię przechodzi właśnie fala zakażeń napędzana transmisją wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

Reklama

Z ponad 147 tys. zakażeń zarejestrowanych w Australii w ciągu ostatniej doby, ok. 92 tys. wykryto na terenie Nowej Południowej Walii - najludniejszego stanu kraju (jego stolicą jest Sydney). Władze podkreślają, że na liczbę zakażeń raportowanych w czwartek mają wpływ m.in. napływające z opóźnieniem dane o pozytywnych wynikach szybkich testów na COVID-19 przeprowadzanych przez mieszkańców w domach od początku stycznia.



W ciągu dwóch tygodni w Australii zarejestrowano blisko milion zakażeń. Australia, która przez wiele miesięcy realizowała strategię "zero COVID", której celem było całkowite wygaszanie pojawiających się ognisk zakażeń koronawirusem, obecnie - po osiągnięciu wyszczepienia na poziomie 80 proc. - realizuje strategię "życia z wirusem", która oznacza m.in. odstąpienie od stosowania surowego reżimu sanitarnego, w tym lockdownów.

Rekordowy poziom osiągnęła liczba chorych na COVID-19 w szpitalach oraz zakażonych przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Mimo to władze zapewniają, że system ochrony zdrowia poradzi sobie z napływem zakażonych do szpitali.



53 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Australii w ciągu ostatniej doby

Reklama

Łącznie, od początku epidemii w Australii wykryto blisko 1,4 mln zakażeń.



Mimo dużej liczby zakażeń koronawirusem wykrywanej w Australii w ostatnich dniach, liczba zgonów zakażonych utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie - w ciągu ostatniej doby zmarły 53 osoby chore na COVID-19, w tym 22 w Nowej Południowej Walii.

Ponad 92 proc. mieszkańców Australii powyżej 16 roku życia przyjęło dwie dawki szczepionki, a w kraju realizowany jest właśnie program doszczepiania populacji dawką przypominającą (trzecią).

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Australia: Lockdown bez lockdownu. Wraca limit na sprzedaż papieru toaletowego W Australii, w ciągu ostatniej doby, wykryto blisko 100 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje Reuters. Fala zakażeń wariantem Omikron, przechodząca przez kraj, zakłóca łańcuchy dostaw i paraliżuje działania biznesu w kraju.

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Fala zakażeń w Australii zakłóca jednak łańcuchy dostaw w kraju, co skłoniło władze stanu Wiktoria do zwolnienia części pracowników z obowiązku kwarantanny w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. Pracownicy służb ratunkowych, nauczyciele i pracownicy transportu, po wykryciu u nich zakażenia mogą wrócić do pracy, jeśli nie mają objawów infekcji.



W czwartek premier Australii, Scott Morrison, ma zaproponować złagodzenie przepisów dotyczących kwarantanny na szczeblu federalnym.