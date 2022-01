Ambasada Rosji w USA: To my decydujemy, kiedy i gdzie ćwiczy nasza armia

Rosyjska ambasada w USA, w odpowiedzi na apel Departamentu Stanu USA, który wezwał Rosję do tego, by jej żołnierze stacjonujący w pobliżu granicy z Ukrainą "wrócili do koszar" podkreśliła, że to Rosja decyduje "gdzie i kiedy" rosyjscy żołnierze ćwiczą na terytorium kraju.