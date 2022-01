Janet Diaz przekazała, że pierwsze badania wykazały, iż istnieje mniejsze ryzyko hospitalizacji po zakażeniu wariantem Omikron niż wariantem Delta. Dodała, że prawdopodobnie przebieg choroby jest łagodniejszy u osób młodych i starszych.

- Chociaż Omikron wydaje się być mniej poważny w porównaniu do Delta, zwłaszcza u osób zaszczepionych, nie oznacza to, że należy go uznać za łagodny - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Tak jak poprzednie warianty, Omikron prowadzi do hospitalizacji i śmierci - dodał.

Ostrzegł przed "tsunami" przypadków, ponieważ ogólnoświatowa liczba infekcji gwałtownie rośnie, a systemy opieki zdrowotnej są przeciążone.

Tedros powtórzył swój apel o większą sprawiedliwość na świecie w dystrybucji i dostępie do szczepionek.

Jak dodał, przy obecnym tempie wprowadzania szczepionek, 109 krajów nie osiągnie wyznaczonego przez WHO celu, jakim jest pełne zaszczepienie 70 proc. ludności świata do lipca. Cel ten jest postrzegany jako pomoc w zakończeniu ostrej fazy pandemii.

- Wzmocnienie po wzmocnieniu w małej liczbie krajów nie zakończy pandemii, podczas gdy miliardy pozostaną całkowicie niechronione - skomentował.

Doradca WHO Bruce Aylward powiedział, że 36 krajów nie osiągnęło nawet 10-procentowego pokrycia szczepieniami. Wśród ciężko chorych na całym świecie 80 proc. nie było zaszczepionych - dodał.