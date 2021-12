Włoskie służby poinformowały w piątek o 144 423 nowych przypadkach i śmierci 155 osób zakażonych. Liczba zgonów związanych z COVID-19 od początku epidemii przekroczyła w tym kraju 137,4 tys., liczba zakażeń - 6,12 mln. W szpitalach przebywa 11,1 tys. osób z SARS-CoV-2, liczba osób wymagających intensywnej terapii wzrosła do 1,26 tys. Ostatniej doby we Włoszech pod kątem koronawirusa przebadano rekordowo wiele próbek - ponad 1,2 mln.

W Portugalii stwierdzono 30 829 nowych przypadków koronawirusa, więcej niż poprzedniego dnia. Szacuje się, że 83 proc. nowych dodatnich testów dotyczy wariantu Omikron wirusa. Władze sanitarne odnotowały śmierć 18 osób z COVID-19. Liczba pacjentów na OIOM-ach utrzymuje się na poziomie 145.

Ok. 87 proc. osób w dziesięciomilionowej Portugalii to osoby w pełni zaszczepione na COVID-19. Przed sylwestrem władze nakazały zamknięcie klubów nocnych i barów, ograniczyły zgromadzenia do 10 osób i wprowadziły przepisy, według których aby wejść do hotelu, kasyna czy restauracji należy wykonać test na koronawirusa.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 189 846 nowych przypadków - najwięcej od początku epidemii. Poinformowano też o śmierci kolejnych 203 osób, które zmarły w ciągu 28 dni od dodatniego wyniku testu na SARS-CoV-2. W ramach kampanii doszczepiania na COVID-19 na Wyspach podano 33,9 mln dodatkowych dawek szczepionek. Dawkę przypominającą otrzymało w Wielkiej Brytanii ok. 64 proc. osób pełnoletnich.

W orędziu noworocznym prezydent Emmanuel Macron powiedział, że nadchodzące tygodnie będą trudne. We Francji w ciągu doby koronawirusa wykryto u kolejnych 232 200 osób. Trzeci dzień z rzędu liczba nowych zakażeń przekracza 200 tys. W związku z wirusem w Paryżu odwołano tradycyjny noworoczny pokaz sztucznych ogni, zakazane zostały tańce w miejscach rozrywki i klubach nocnych.