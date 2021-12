- Delta i Omikrom to obecnie podwójne zagrożenie, które doprowadziło do rekordowej liczby zachorowań, a w konsekwencji do gwałtownego wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów - ocenił Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Jestem wysoce zaniepokojony, że Omikron, będąc wysoce zakaźnym i rozprzestrzeniając się w tym samym czasie co Delta, prowadzi do tsunami przypadków - dodał dyrektor WHO.

Na środowej konferencji prasowej powtórzył swój apel o bardziej sprawiedliwy podział szczepionek. Stawianie na dawki przypominające w państwach bogatszych może spowodować, że preparatu zabraknie dla biedniejszych narodów.

Dodał, że WHO prowadzi kampanię, której celem jest zaszczepienie 70 proc. populacji każdego kraju do połowy 2022. W ocenie organizacji mogłoby to zakończyć silną fazę pandemii.

31 grudnia minie druga rocznica, kiedy Chiny zaalarmowały WHO o 27 przypadkach "wirusowego zapalenia płuc" nieznanego pochodzenia w mieście Wuhan.

Z wyliczeń agencji Reutera wynika, że od tamtej pory zakaziło się ponad 281 mln ludzi na całym świecie, a ponad 5 mln osób zmarło.