Obecnie w Polsce każda osoba powyżej 18. roku życia może przyjąć trzecią (przypominającą) dawkę szczepionki na COVID-19 po upływie 180 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki (w przypadku osób powyżej 50. roku życia trzecią dawkę można przyjąć po upływie 150 dni od momentu przyjęcia drugiej dawki).

W Polsce zatwierdzono do użycia przypominające dawki opracowane przez koncern Moderna oraz koncern Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech.

W Izraelu od niedzieli rusza natomiast szczepienie czwartą dawką pracowników ochrony zdrowia oraz osób powyżej 60. roku życia. O tym, że szczepienia czwartą dawką mogą ruszyć również w Wielkiej Brytanii mówił w Sky News prof. Adam Finn, członek brytyjskiego Wspólnego Komitetu ds. Szczepień i Immunologii (JCVI).

Z kolei dr n med. Grzegorz Cessak, farmaceuta, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA) w listopadzie, na antenie Radia Plus mówił, że "można się spodziewać, że szczepionka na COVID-19 z nami zostanie, jak szczepionka przeciw grypie". Jego zdaniem "kolejne dawki prawdopodobnie trzeba będzie przyjmować 'co pół roku, co osiem miesięcy'".

Uczestników sondażu SW Research zapytaliśmy czy, gdyby okazało się, że na COVID-19 trzeba szczepić się co roku, zdecydowaliby się na takie regularne szczepienia.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 46,4 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 35,6 proc. ankietowanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 18 proc. ankietowanych



Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.12-22.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

