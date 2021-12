Sprawdzają się prognozy epidemiczne zakładające szczyt zgonów spowodowanych Covid-19 w okresie świąt Bożego Narodzenia. W środę resort zdrowia poinformował o 775 zgonach. To rekord IV fali i trzeci najwyższy wynik od początku pandemii. Do tej pory największa dzienna liczba zgonów to 954 – w kwietniu 2021 r.

„Spośród wszystkich zaraportowanych dziś zgonów z powodu COVID-19 aż 73 proc. dotyczy osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą, 70 proc. to dotknięci wielochorobowością" – podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Odeszli głównie ludzie w starszym wieku – średnia wieku zmarłych to 75 lat. Blisko 83 proc. to osoby powyżej 65. roku życia.

– Mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów. Musimy działać szybko i stąd te nowe obostrzenia, ale także obowiązkowość szczepień, zwłaszcza dla medyków, może także dla służb mundurowych – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych dniach. Obowiązek szczepienia będzie dotyczył także pracowników aptek.

Nie w­iadomo jednak, czy obowiązkowo będą musieli zaszczepić się nauczyciele (pierwotnie zakładano, że tak). – Toczą się rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki – powiedział w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Obecnie w pełni zaszczepionych jest 20,8 mln Polaków. To ok. 55 proc. populacji.