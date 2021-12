Przed tygodniem brytyjskie służby medyczne informowały o blisko 58,2 tys. nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2. W tym tygodniu liczba testów na koronawirusa zakończonych wynikiem dodatnim wzrastała do rekordowo wysokich poziomów - w środę informowano o 78,6 tys. nowych zakażeń, w czwartek - o 88,3 tys. Według danych z 15 grudnia, na Wyspach jedną dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło ponad 89 proc. osób w wieku powyżej 12 lat.

W piątek brytyjskie służby podały, że w Zjednoczonym Królestwie stwierdzono 93 045 nowych przypadków SARS-CoV-2. W ciągu doby wykryto 3 201 nowe przypadki wariantu Omikron, łącznie - 14,9 tys. W Szkocji i Londynie wariant ten uważa się za dominujący.

Wskaźnik transmisji wirusa R w Anglii wzrósł i wynosi 1-1,2, co oznacza, że średnio 10 osób zakażonych przekaże wirusa kolejnym 10-12 osobom.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uznał, że wariant Omikron to "bardzo poważne zagrożenie" i wezwał do poddawania się szczepieniom na COVID-19, w tym do przyjmowania dawek przypominających szczepionek.

Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon powiedziała, że w kraju 51,4 proc. przypadków koronawirusa dotyczy prawdopodobnie wariantu Omikron, co oznacza, że wariant ten stał się dominujący, wypierając wariant Delta. Na konferencji prasowej Sturgeon mówiła, że wskaźnik R dla Omikrona może przekraczać 4 i że liczba przypadków wirusa w ciągu tygodnia wzrosła o ponad 40 proc.

Według najnowszych danych, w Zjednoczonym Królestwie jedną dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło 51,3 mln osób, dwie - 46,8 mln, trzy - 25,5 mln. Łącznie wykonano 123,8 mln szczepień.