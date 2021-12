- Jestem świeżo po zakończonym dyżurze. na oddziale ratunkowym sześć osób z potwierdzonym COVID-19 i nie mamy gdzie przekazać pacjentów - mówił dr Cudnik.

- Ci pacjenci oczekują na wolne miejsca w oddziałach ratunkowych, strefach izolacyjnych. Włączamy leczenie i jak tylko zwolni się miejsce przekazujemy tych pacjentów na oddziały covidowe - podkreślił lekarz.

- Od 10 do 30 proc. osób wymagających hospitalizacji to są osoby zaszczepione - mówił też dr Cudnik. - Są to osoby, z tego co obserwujemy, głównie starsze, które mają wiele chorób współistniejących. Wówczas odpowiedź na szczepienie jest trochę niższa. Są to osoby z zaburzeniami odporności, albo osoby przewlekle chore. Takie osoby (zaszczepione) najczęściej wymagają hospitalizacji - wyjaśniał dr Cudnik.

- U wielu osób z tych 30 proc. (zaszczepionych trafiających do szpitala z COVID-19 - red.) minęło sześć miesięcy od przyjęcia drugiej dawki - zaznaczył.

Dr Cudnik przekonywał też, że ok. 90 proc. personelu jego szpitala to osoby zaszczepione. - Pozostałe 10 proc. staramy się przekonać - dodał.

Czy te osoby może skłonić do szczepienia zapowiedziany przez ministra zdrowia obowiązek szczepień? - Czekamy aż pojawią się konkretne akty prawne. Oczywiście, jeśli będzie decyzja, że będą wprowadzone te szczepienia obowiązkowe, wówczas mamy podstawę, aby takie osoby odsunąć od pracy - stwierdził.

Jednocześnie lekarz podkreślił, że w ochronie zdrowia jest ogromny deficyt rąk do pracy.

Lekarz opowiadał też, że niektórzy chorzy, którzy trafiają do szpitala z COVID-19 reagują agresją na pytania lekarzy, czy są osobami zaszczepionymi. - Mieliśmy przypadek, w którym pacjentka na patologii ciąży, młoda dziewczyna z rozpoznanym COVID-em, dusznością, która leżąc pod tlenem mówiła: całe szczęście, że się nie zaszczepiłam, bo gdybym się zaszczepiła byłoby jeszcze gorzej - relacjonował.