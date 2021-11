Zakażenie wykryto u osoby, która wróciła ok. tygodnia temu do Szwajcarii z RPA - podał Federalny Urząd Zdrowia Publicznego na Twitterze.

WHO uznała za wariant Omikron za "niepokojący" (ang. variant of concern). W związku z licznymi mutacjami w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa, czyli tej części cząsteczki wirusa, która łączy się z komórkami osoby zakażonej, wariant Omikron może okazać się bardziej zakaźny od dotychczas dominujących wariantów i odporny na szczepionki.

To, czy osoba, która wróciła do Szwajcarii jest zakażona wariantem Omikron, ma zostać potwierdzone w najbliższych dniach wynikami badań genetycznych.

Szwajcaria nakazała już, by osoby przybywające do tego kraju z 19 różnych państw świata wykazywały się negatywnym wynikiem testu na COVID-19 przy przekraczaniu jej granicy. Ponadto osoby te muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie po przyjechaniu do Szwajcarii. Na liście państw objętych takimi wymogami są Australia, Dania, Wielka Brytania, Czechy, RPA i Izrael.

W niedzielę 62,01 proc. uczestników referendum w Szwajcarii poparło zmiany w prawie, które pozwolą na udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami kryzysu gospodarczego związanego z COVID-19 oraz stwarzają podstawę prawną do stosowania w kraju certyfikatów covidowych, które są już stosowane w Szwajcarii jako warunek wejścia do baru, restauracji i uczestnictwa w określonych wydarzeniach publicznych.