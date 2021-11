W zamian za zaszczepienie się przeciw COVID-19, klienci domu publicznego Fun Palast mogą liczyć na darmową, 30-minutową "sesję z damą swojego wyboru".



Sky News przypomina, że poziom wyszczepienia przeciw COVID-19 w Austrii należy do najniższych w Europie zachodniej - w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest niespełna 64 proc. mieszkańców kraju. W związku z tym władze w Wiedniu wprowadziły nowe obostrzenia: niezaszczepieni nie mają wstępu do kawiarni, restauracji czy salonów fryzjerskich, a także kin i hoteli. W czterotygodniowym okresie przejściowym dostęp do tych placówek będą mieć również zaszczepieni jedną dawką szczepionki posiadający negatywny wynik testu PCR. Po upływie okresu przejściowego dostęp do wymienionych wyżej miejsc będą mieć tylko w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy. Zasady te obowiązują w Austrii od ubiegłego piątku.

Fun Palast liczy, że dzięki nietypowej promocji nie tylko zwiększy liczbę zaszczepionych w kraju, ale także przyciągnie klientów, których placówka ta straciła w czasie pandemii. "W związku z pandemią odnotowaliśmy 50 proc. spadek (klientów), liczymy, że ta inicjatywa sprawi, iż klienci do nas wrócą" - mówią przedstawiciele domu publicznego.



Austria notuje obecnie rekordowe liczby zakażeń - w sobotę wykryto tam 9 943 zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku epidemii (poprzednio dobą z największą liczbą zakażeń był 13 listopada 2020 roku).

Peter Laskaris, menadżer w Fun Palast w rozmowie z Reutersem mówi, że ze statystyk wynika, iż wielu mężczyzn, w tym mężczyzn z imigranckimi korzeniami "unika szczepień, albo nawet nie wie, że mogą się zaszczepić".

- A jako że docieramy do tej grupy, postanowiliśmy stworzyć u nas punkt szczepień - dodaje.