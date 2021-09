Do 1 października 2021 r. wszyscy pracownicy administracji rządowej będą musieli przyjąć pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19, a miesiąc później - drugą, chyba że zostaną zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson (Janssen).

Testy PCR nie będą już akceptowane jako przepustka do miejsc finansowanych z pieniędzy rządowych, w tym do państwowych szpitali.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Walia: Do klubu nocnego tylko z certyfikatem covidowym Władze Walii zdecydowały się na wprowadzenie obowiązku posiadania przez osoby udające się do nocnych klubów oraz uczestników dużych wydarzeń publicznych certyfikatów covidowych.

Wcześniej w tym tygodniu władze Słowenii wprowadziły obowiązek okazywania tzw. paszportów covidowych w prywatnych przedsiębiorstwach, a także w szpitalach, na stacjach paliw, w centrach handlowych, lokalach gastronomicznych i innych miejscach publicznych.

W reakcji na zaostrzenie przepisów covidowych w stolicy kraju, Ljubljanie, odbyła się demonstracja, w której (według danych policji) ok. 8 tys. osób protestowało "przeciw faszyzmowi" i "w obronie wolności". Część demonstrantów rzucała przedmioty w stronę siedziby parlamentu, policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Certyfikaty covidowe są dokumentem potwierdzającym zaszczepienie przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Rzecznik MZ o dzisiejszym raporcie - co piąty zmarły na COVID-19 był zaszczepiony Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 21 zgonach związanych z COVID-19. Ze słów rzecznika resortu wynika, że 20 proc. tych przypadków śmiertelnych dotyczy osób zaszczepionych.

Liczba mieszkańców Słowenii to 2,1 mln. Do tej pory w pełni zaszczepiona na COVID-19 została ok. połowa Słoweńców.