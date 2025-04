Jak mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, nowoczesne budownictwo musi przede wszystkim spełniać standardy techniczne i środowiskowe, wpisując się jednocześnie w najnowsze trendy architektoniczno-urbanistyczne. – Samo projektowanie, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania, jest ściśle podporządkowane preferencjom wymagających mieszkańców – tłumaczy.

Reklama

Ważny jest styl życia mieszkańca

– Nowoczesne budownictwo można dziś utożsamiać z budownictwem ekologicznym i zeroemisyjnym. To już nie tylko technologia wykonania samego budynku, ale też np. organizacja procesu budowy w taki sposób, by ingerencja w naturalny krajobraz i środowisko była jak najmniejsza – mówi Ewa Palus, główny analityk portalu Tabelaofert.pl. – Jako nowoczesne możemy uznać budynki wybudowane w technologii drewnianej. Choć jest ona coraz bardziej popularna, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym, to jednak wciąż jest to swego rodzaju nowość. W budownictwie wielorodzinnym za nowoczesną można uznać np. technologię modułową – dodaje ekspertka.

Nowoczesne budownictwo sięga po takie technologie, jak smart home, pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja. – Jest ono też ściśle podporządkowane ekologii – potwierdza Jędrzyński. – Liczy się niska bądź zerowa emisyjność, systemy odzysku wody deszczowej, zielone ściany i dachy, łąki kwietne, powierzchnie biologicznie czynne, stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Także Agnieszka Mikulska, ekspertka CBRE, zwraca uwagę, że deweloperzy coraz częściej oferują rozwiązania smart home czy smart building. – Pozwalają na kompleksowe sterowanie instalacjami w mieszkaniu, często z poziomu smartfona, ułatwiają też kontrolę dostępu do osiedla czy nawet przywoływanie wind – mówi. – Takie rozwiązania często generują oszczędności i zwiększają bezpieczeństwo – dodaje. Analityczka CBRE mówi też o systemach inteligentnego zarządzania budynkiem i odpowiednich materiałach. – To np. systemy oświetlenia czy filtry antysmogowe w mieszkaniach – wskazuje. – Liczy się też nowoczesne spojrzenie na styl życia mieszkańców. Na osiedlach są rowerownie, atrakcyjnie zaaranżowana zieleń, strefy relaksu, murale, atrakcyjna mała architektura. – Nowoczesne budownictwo to także funkcjonalność mieszkań, optymalne rozkłady pomieszczeń, duże przeszklenia, wykończenia najwyższej jakości, przyjazna i estetyczna architektura – dopowiada Jędrzyński.