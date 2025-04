Finowie w sprawozdaniach prezentują sprzedaż mieszkań na macierzystym rynku i łącznie w regionie CEE (Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy i Słowacja). W 2024 r. było to odpowiednio 589 i 986 wobec 419 i 767 rok wcześniej. W IV kwartale ub.r. sprzedaż mieszkań w Finlandii była najwyższa od końcówki 2022 r., a w CEE od końcówki 2021 r.

Członkowie zarządów spółek deweloperskich zmieniają barwy klubowe

Ostatni rok to spore rotacje menedżerów w spółkach deweloperskich. Do 2024 r. YIT w Polsce kierował Tomasz Konarski, który od tego roku szefuje Spravii. Przede wszystkim doszło do prawie całkowitej zmiany ekipy w Domu Development, głównie przez wewnętrzne awanse, ale w miejsce Leszka Stankiewicza dołączyła Monika Dobosz, wcześniej w zarządzie magazynowego MLP Group. Prezesem Domu Development został Mikołaj Konopka, wcześniej członek zarządu i szef spółki zależnej Euro Styl. Z kolei stery Euro Stylu przejął Sebastian Barandziak, wieloletni prezes deweloperskiej spółki Dekpolu. Tą kieruje teraz Piotr Tarkowski, wcześniej w zarządzie Allconu.