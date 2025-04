Jeśli chodzi o luksusowe rezydencje, to zawsze do zmian w tym segmencie dochodziło po zmianie ekipy rządzącej. Tak też było na początku i pierwszej, i obecnej kadencji Donalda Trumpa.

Do HRLS Partners zgłosił się Wilbur Ross, kandydat na ministra handlu. Pod koniec grudnia 2016 r. kupił posiadłość Woodland Drive. - Powiedział nam wtedy: „chcę być tym pierwszym i zawieszę wysoko poprzeczkę”. Po nim było jeszcze kilku. Po drugiej wygranej Trumpa nowi chętni do kupna pojawili się natychmiast po wyborach, byli już częścią nowej administracji. Od listopada do grudnia było mnóstwo pracy, cały czas mamy co robić - stwierdził pośrednik.

Wszystkim zależy n dobrym interesie

- Chętni do kupowania byli bardziej pewni zatwierdzenia na nowych stanowiskach, więc nie czekali z transakcjami. Mieli też większe zaufanie do lokalnego rynku, inna była atmosfera w nowej ekipie, więc decydowali się na zakupy - powiedział pośrednik. - Robili to nie tylko przedstawiciele nowej administracji, ale także lokalni konsumenci. Na tych pierwszych przypadło 20 proc. naszych działań, na drugich 80 proc. W wieczór wyborczy zawarliśmy umowy na sumę 11,2 mln dol., kupującym było wszystko jedno, kto wygra. Wszystkim zależało na dobrym interesie.

W segmencie rezydencji luksusowych w regionie stołecznym w cenie 3-6 mln dolarów zawarto od 1 stycznia do końca marca 94 umowy, rok temu było ich 83, a w cenie powyżej 6 mln było ich dotąd 18, a rok temu dziewięć. Takie rezydencje kupują ludzie, którzy chcą natychmiast wprowadzić się, nie mają czasu ani ochoty na remont. Ważna dla nich jest lokalizacja, blisko Białego Domu i centrum, najatrakcyjniejsze są więc Georgetown i Kalorama Heights oraz nieco dalej położona Massachusetts Avenue Heights.

- Cechą stołecznego rynku jest stabilność cen, tu nie ma nagłych wzrostów czy sezonowych spadków cen jak w Chicago czy Seattle, mamy do czynienia z ludźmi, którzy wprowadzają się i wyjeżdżają o każdej porze roku. Przez długi czas Waszyngton był uważany za senne rządowe miasto, nowe życie tchnęło weń Amazon i wiele firm usługowych, firmy biotechnologiczne podczas pandemii, także przeprowadzki centrali dużych firm do północnej Wirginii czy do Dystryktu Columbia (D.C.) — wyjaśnił Robert Hryniewicki.