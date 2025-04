Jak wynika z analizy „To my. Kupujący 2025”, niemal połowa rodzin, które planują w tym roku zakup nieruchomości, dysponuje miesięcznym dochodem poniżej 25 tys. zł brutto.

Plany zakupu mieszkania przegrają z realiami

21 proc. gospodarstw domowych deklaruje dochód do 10 tys. zł, a 20 proc. – od 10 do 24,99 tys. zł. – Chociaż wynagrodzenia w Polsce rosną, to niemało rodzin wciąż zarabia mniej niż 10 tys. zł brutto. Pamiętajmy, że uczestnicy badania deklarowali jedynie plany zakupu nieruchomości w tym roku – zaznacza Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl. - W niektórych przypadkach marzenia przegrają więc z realiami. Część osób odbije się od rynku z powodu wysokich cen mieszkań i drogich kredytów – podkreśla.

Analiza przygotowana przez Nieruchomosci-online.pl we współpracy z agencją badawczą Inquiry pokazuje, że potencjalni kupujący postrzegają siebie raczej jako stabilnych finansowo (63 proc.) i potrafiących zarządzać finansami (65 proc.). Ponad połowa chce też w przyszłości więcej zaoszczędzić.

Ustalony budżet: miesięczny albo tygodniowy

-Niestety, niemała grupa otwarcie przyznaje, że nie będzie w stanie zaoszczędzić na czarną godzinę (ponad 30 proc.) – wskazuje Rafał Bieńkowski.