Kompleks biurowy Wola Center przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli należący do funduszu Hines European Value Fund (HEVF 1) oferuje niemal 35 tys. mkw. powierzchni biurowej, coworkingowej i handlowej. Najemcy mają do dyspozycji m.in. zielone tarasy, patio, niemal 250 miejsc parkingowych i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Są też ogólnodostępne stanowiska postojowe.



Długoletnia umowa najmu biur

Obiekt zdobył ekologiczny certyfikat BREEAM In Use na poziomie „Outstanding”.

Sześcioletnią umowę najmu 1,2 tys. mkw. powierzchni na szóstym piętrze biurowca Wola Center podpisała firma Promatic – polski producent automatów, gier i rozwiązań systemowych dla branży gamblingowej.

- Wybraliśmy Wolę Center m.in. ze względu na lokalizację w sercu warszawskiego biznesu. Kompleks oferuje zaawansowaną infrastrukturę, elastyczne powierzchnie biurowe i strefy wspierające kreatywność – mówi cytowana w komunikacie Kinga Królak-Przybyła, dyrektor ds. Strategii i Innowacji w Promatic.