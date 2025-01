– Ostatni kwartał na rynku biurowym w stolicy był wyjątkowo intensywny, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i zainteresowania wynajmem – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektorka w dziale badań i analiz rynku w firmie doradczej CBRE.

Reklama

Pracownicy częściej w biurze

Dyrektor Gajewska spodziewamy się, że w 2025 roku ten wzrost popytu na biura się utrzyma, a wskaźnik pustostanów zacznie spadać. - Zwłaszcza w nowoczesnych biurowcach, położonych w dobrych lokalizacjach – mówi ekspertka CBRE. - Oprócz poprawy sytuacji ekonomicznej, sprzyja temu coraz częstsza obecność pracowników w biurach. Jak wynika z naszych danych, frekwencję na poziomie 41-80 proc. raportuje ponad 60 proc. firm w Europie. To o kilkanaście punktów procentowych więcej niż w 2023 roku. W Polsce obserwujemy podobną tendencję – dodaje.

Z analiz CBRE wynika, że w 2024 roku wynajęto w Warszawie 740 tys. mkw., z czego jedną piątą w ścisłym centrum, tyle samo na Służewcu, a 19 proc. na zachód od centrum w obszarze biznesowym na Woli. - Renegocjacje stanowiły 46 proc. transakcji, nowe umowy 36 proc., umowy przednajmu 7 proc., ekspansje – 7 proc. – podają analitycy. - Szczególnie dynamiczny był ostatni kwartał roku, kiedy to najemców znalazło 244 tys. mkw. powierzchni biurowej w stolicy. To czwarty rok z rzędu, w którym popyt w IV kwartale przekracza 200 tys. mkw. wynajętej powierzchni.

Czynsze za biura mogą rosnąć

Poziom pustych biur w Warszawie pod koniec 2024 roku to 10,55 proc., co oznacza niewielki wzrost w skali roku. - W ścisłym centrum pustostanów jest 8,8 proc., a w obszarze biznesowym na Woli – 7,1 proc. – podaje CBRE. – Nowe obiekty szybko się zapełniają. Biurowiec The Form, w chwili oddania do użytku w ubiegłym roku, był wynajęty w ok. 80 proc. A Office House, który ma być gotowy na wiosnę tego roku, jest już wynajęty w 70 proc., a poziom wynajmu The Bridge, którego oddanie jest zaplanowane na pierwszy kwartał tego roku, sięga 50 proc.