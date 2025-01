Dobiegający powoli końca sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w IV kwartale i całym 2024 r. przez deweloperów z rynku kapitałowego przynosi skrajnie odmienne dynamiki – od spadków znacznie mocniejszych niż na szerokim rynku po solidne wzrosty. Również kursy giełdowych deweloperów mieszkaniowych zachowują się bardzo różnie – obok dwucyfrowych wzrostów w skali roku są głębokie spadki. Jakie są prognozy dla branży na 2025 r.?

Popyt na mieszkania ciągle mały. Deweloperzy utrzymają marże?

– Perspektywy deweloperów mieszkaniowych w 2025 r. zależą od momentu rozpoczęcia cięć stóp procentowych oraz skali tych cięć – mówi Tomasz Duda, szef działu analiz BM Pekao. W dorocznym rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” ekspert zajął drugą lokatę w kategorii analityk rynkowy i trzecią w kategorii analityk sektora budownictwo i deweloperzy.

– Obecny kwartał będzie już czwartym z rzędu, gdy deweloperzy mierzą się z niskim popytem, dlatego tak kluczowy dla nich jest moment rozpoczęcia cyklu obniżek stóp. Brak obniżek w tym roku oznaczałby, że niski popyt na mieszkania utrzymywałby się siedem kwartałów. Tak długi okres niskiego popytu zwykle skutkował większą elastycznością cenową deweloperów, którzy w takiej sytuacji są zmuszeni obniżyć marżę – mówi Tomasz Duda. – Jednak jeśli obniżki rozpoczęłyby się w połowie roku, wówczas deweloperzy są w naszej opinii w stanie utrzymać marżę. Warto zauważyć, że jeśli obniżki stóp wyniosły około 200 pkt bazowych w ciągu dwóch lat, to w takiej sytuacji popyt na mieszkania wciąż będzie mniejszy niż przed podwyżkami stóp, ponieważ udział raty kredytu hipotecznego w dochodzie rozporządzalnym gospodarstwa domowego spadnie do około 47 proc. z 59 proc. w 2024 r., ale to wciąż znacząco więcej niż średnia 35 proc. w latach 2014–2021. Taki scenariusz oznaczałby, że zdolność zakupowa mieszkań pozostanie zdecydowanie mniejsza, czyli mniej gospodarstw domowych uzyska zdolność zakupową, niż było to w latach 2014–2021. W związku z oczekiwaną przez nas szansą na większą skalę obniżek stóp niż to zakłada obecnie konsensus, nasze nastawienie do deweloperów mieszkaniowych jest pozytywne – podkreśla.