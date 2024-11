Deweloper mieszkaniowy Art.Locum ruszył z ofertą publiczną trzyletnich niezabezpieczonych obligacji. Chce zebrać do 21 mln zł. Minimalny zapis musi opiewać na 10 papierów, a więc próg wejścia to 10 tys. zł. Papiery będą oprocentowane według stawki WIBOR3M plus 4,25-4,65 pkt proc. marży – marża zostanie ustalona w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Zapisy są przyjmowane do 6 grudnia.

Czytaj więcej Nieruchomości Zebraliśmy kapitał, żeby przyspieszyć z inwestycjami Plany są ambitne, bank ziemi umożliwia nam budowę prawie 4 tys. mieszkań. Będziemy dostosowywać produkcję do rynku – mówi Krzysztof Suskiewicz, prezes art.Locum.

Sprzedaż mieszkań odbija

Art.Locum to spółka założona w 2020 r. przez Bank, którą w 2017 r. przejął wrocławski Archicom, by rozwinąć działalność na inne miasta. W 2021 r. Archicom został kupiony przez Echo Investment, ale tylko z projektami wrocławskimi. Reszta – pod szyldem Art.Locum – pozostała w rękach małżeństwa architektów Doroty Jarodzkiej-Śródki i Rafała Jarodzkiego oraz prezesa Krzysztofa Suskiewicza.

Na koniec września spółka była w trakcie budowy 481 lokali, 91 było sprzedanych, 76 w ofercie, a sprzedaż 314 lokali nie została jeszcze na ten dzień uruchomiona. Do tego w ofercie było 80 lokali gotowych. W banku ziemi było projekty do uruchomienia w latach 2025-2027 liczące 3,55 tys. lokali.

Grupa historycznie sprzedawała 250-300 lokali rocznie, najwięcej w 2021 r.: 436 lokali. W trudnym dla branży 2022 r. sprzedaż spadła do 22 lokali – ale to z powodu szczupłej oferty. W 2023 r. sprzedaż wzrosła do 96 lokali, a w ciągu trzech kwartałów 2024 r. wyniosła 109 lokali.