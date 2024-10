Wycena nieruchomości, analityka predykcyjna, zarządzanie budynkami, dopasowywanie najemców, wirtualni asystenci, poprawa bezpieczeństwa, wykorzystanie przestrzeni, wydajność energetyczna, komfort pracy, inspekcja nieruchomości, ocena ryzyka, zarządzanie portfelem, wsparcie prawne – to w tych obszarach sztuczna inteligencja może pojawić się najszybciej, a to zaledwie wycinek. Tempo i zakres wdrażania zmian będą zdeterminowane przez dwa czynniki: dostępność i jakość danych oraz bilans korzyści i nakładów ekonomicznych na implementację rozwiązań. W przeciwieństwie bowiem do wielu innych branż rynek nieruchomości od zawsze charakteryzował się stosunkowo niską dostępnością danych oraz wysokim kosztem ich wytworzenia. To powoduje że możliwość skalowania i szerszego wykorzystania kosztownych rozwiązań AI jest w tej branży ograniczona.

Systemy zarządzania budynkami. Dane to paliwo dla algorytmów

Zdaniem autorów raportu sztuczna inteligencja może mieć bardzo duży wpływ na zmniejszanie oddziaływania nieruchomości na środowisko naturalne. Dane pochodzące z systemów zarządzania budynkami to potężne źródło paliwa dla algorytmów. Inteligentne systemy zarządzania energią pozwalają na monitorowanie analizy i optymalizację zużycia energii w budynkach.

– Rynek biurowy będzie jednym z głównych beneficjentów rozwoju AI – mówi Adam Jakubowski, dyrektor operacyjny w dziale zarządzania nieruchomościami w BNP Paribas Real Estate Polska.

– Dzięki zaangażowaniu tej technologii możemy optymalizować zużycie energii przez inteligentne systemy, dostosowując nastawy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do bieżącego zapotrzebowania. Innym zastosowaniem AI jest monitoring stanu technicznego systemów budynkowych w czasie rzeczywistym. AI może także wspierać zarządzanie przestrzenią biurową, aby maksymalizować efektywność wykorzystania dostępnych zasobów. AI jest również mocno zauważalna w centrach handlowych, gdzie może analizować dane dotyczące ruchu klientów, preferencji zakupowych i wzorców sprzedaży. W magazynach AI może optymalizować procesy logistyczne, zarządzać zapasami oraz wspierać systemy predykcyjnego utrzymania ruchu, co zmniejsza przestoje i koszty napraw – dodaje Jakubowski.