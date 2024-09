Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie wynosiła pod koniec czerwca 1,82 mln mkw. To największy regionalny rynek biur w Polsce.

Nowa biura podaż

Jak podaje firma doradcza Savills, w centrum miasta jest 434,2 tys. mkw. powierzchni do pracy (24 proc. całkowitej podaży), co, jak mówią analitycy firmy, „podkreśla znaczenie tej strefy jako kluczowego obszaru biurowego”.

- W pierwszej połowie roku do użytku oddano 14,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co stanowi spadek o 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – mówią analitycy firmy Savills. – Za nową podaż odpowiadają dwa obiekty: Brain Park C w centrum miasta oraz Roko Office Point w strefie południowo-wschodniej. Pozytywnym sygnałem jest aż 85-proc. poziom wynajmu odnotowany w oddanych do użytkowania budynkach – zaznaczają.

Pod koniec pierwszego półrocza w Krakowie powstawało sześć nieruchomości biurowych o powierzchni 44,9 tys. mkw. W ujęciu rocznym jest to spadek o 54 proc.

- Ponad 70 proc. tej powierzchni powstawało w centrum miasta. Największa inwestycja to WITA spółki Echo Investment. W tym miastotwórczym kompleksie mieszkaniowo-komercyjnym deweloper zaplanował 26,7 tys. mkw. powierzchni, na której zostaną urządzone miejsca do pracy.