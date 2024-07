Przystanek Ursus, osiedle spółki Milestone, powstanie przy ul. Piastowskiej w Warszawie. Ma się składać z siedmiu części – modułów. W każdej znajdą się cztery domy - każdy o powierzchni ok. 93 mkw. . W sumie będzie 28 dwukondygnacyjnych lokali mieszkalnych.

Reklama

Zielone tereny

Do każdego domu jest przypisany ogródek o powierzchni od 53 do 256 mkw. Do każdego lokalu przynależą też po dwa miejsca parkingowe. Będzie też instalacja do montażu ładowarek elektrycznych.

Deweloper zapowiada, że na osiedlu pojawią się także łąki kwietne, krzewy i drzewa.

- Ciekawostką jest to, że przed rozpoczęciem budowy przenieśliśmy znajdujące się na jej terenie ślimaki, aby nie niszczyć ich ekosystemu. Temat ekologii to kwestia naszej wspólnej przyszłości, dlatego też przykładamy ogromną wagę do aspektów, które nierzadko są pomijane – mówi cytowany w komunikacie Arkadiusz Kaliński, prezes Milestone.

Fotowoltaika i pompy ciepła

Osiedle zostało wyposażone w proekologiczne rozwiązania, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe czy rekuperacja. Budowa osiedla Przystanek Ursus będzie w 100 proc. zasilana energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii. Deweloper planuje przystąpić do procesu certyfikacji PLGBC – Zielony Dom.