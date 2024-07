Na bezpieczniki zwrócił uwagę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który pozytywnie ocenił proponowane ograniczenie wsparcia dla części kredytobiorców, co powinno przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi popytu na rynku kredytów mieszkaniowych i w konsekwencji ograniczyć stymulację wzrostu cen nieruchomości.

Program „Na start” ma premiować duże rodziny. Ale nie zwiększy dzietności

Kilka organizacji wskazało, że choć program premiuje rodziny z dziećmi, to nie do końca ma zachęcić do zwiększania dzietności. Warunki uzyskania pożyczki zależą bowiem od sytuacji tu i teraz, narodziny kolejnych dzieci po uzyskaniu kredytu niczego nie zmienią.

„W ocenie MRiT nie ma uzasadnienia dla wprowadzania na gruncie tego instrumentu kolejnych wariantów podwyższana wsparcia w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego w trakcie spłaty kredytu. Warto pamiętać, że osoby które skorzystają z programu będą i tak mieć lepsze warunki spłaty niż osoby korzystające z kredytów rynkowych” – odpowiedziało ministerstwo.

Podchwyconym w mediach społecznościowych smaczkiem jest nieuwzględniony przez resort postulat Ordo Iuris, by w celu jeszcze pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady ochrony małżeństwa i rodziny program preferował małżeństwa, a nie konkubinaty.

Budżet nie jest z gumy. Co z pieniędzmi na politykę mieszkaniową?

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na jeszcze jeden aspekt. „Należy zauważyć, że wskazane zapotrzebowanie na środki z budżetu na lata 2025- 2027 na zasilenie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat kredytów 2 proc. oraz na dopłaty do rat kredytów „Na start” w zakresie limitów z uwagi na ich wysokość, wymagają analizy pod kątem dostępności przestrzeni wyznaczanej przez Stabilizującą Regułę Wydatkową. Nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy skutkują wzrostem wydatków z budżetu państwa na zasilenie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Aktualne budżetowe założenia na lata 2025-2026 nie uwzględniają wzrostu wydatków z budżetu państwa na ten cel. W pierwszej kolejności analiza powinna się skupić na wydatkach mających charakter zobowiązań. W pierwszej kolejności, należy rozważyć, czy proponowany projekt będzie priorytetem do realizacji i jaki może być poziom finansowania w ramach wyznaczonego limitu wydatków, co zdeterminuje prace nad limitami w konkretnych ustawach budżetowych” – napisał resort finansów.