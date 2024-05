W kwietniu deweloperzy w całej Polsce ruszyli z budową prawie 12,6 tys. mieszkań, o 80 proc. więcej niż rok wcześniej i 20 proc. mniej niż w marcu. W skali czterech miesięcy rozpoczęło się stawianie 54,6 tys. lokali, o blisko 80 proc. więcej niż rok wcześniej.

Firmy zwalniają z budową mieszkań, Kowalscy chętniej stawiają domy

Skokowy wzrost rok do roku nie powinien dziwić, bo I połowa 2023 r. to wciąż stan małej aktywności deweloperów po fatalnym 2022 r. (paraliż rynku hipotek) - aktywność dopiero zaczęła rozpędzać dzięki pracom nad „Bezpiecznym kredytem”. Choć w samym kwietniu liczba lokali skurczyła się miesiąc do miesiąca o 20 proc., 12,6 tys. to relatywnie przyzwoity poziom – choć widać, że deweloperzy ściągają wodze, widząc mniejszy popyt – zapowiedź programu „Na start” nie ma takiego przełożenia na rynek, jak wcześniejszy program.

Wzmożenie zapanowało za to w przypadku budowy domów przez indywidualnych inwestorów. W kwietniu przystąpili oni do budowy prawie 8,5 tys. nieruchomości, najwięcej od maja 2022 r. W skali czterech miesięcy ruszyła budowa 25,5 tys. domów, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pozostałe formy budownictwa – czyli to, co chciałaby mocno rozruszać dosypaniem pieniędzy do budżetu Lewica – to wciąż znikomy udział rynku. W ciągu czterech miesięcy ruszyła budowa zaledwie 899 mieszkań społecznych czynszowych, 172 komunalnych i 136 spółdzielczych.