Rządowy kredyt 2% nakręca ceny mieszkań do rekordowych poziomów

– Myślę, że niezależnie od tego, kto wygra wybory i utworzy rząd, „Bezpieczny kredyt 2 proc.” będzie działał, być może z jakimiś modyfikacjami – uważa Kazimierz Kirejczyk, ekspert rynku mieszkaniowego w JLL. – A w miarę spadku stóp procentowych będzie rósł udział standardowych kredytów. Pytanie, w jakim tempie będzie spadać inflacja i w jakim tempie będą malały stopy procentowe – zastanawia się.

Jego zdaniem mamy problem z podażą i typową fazę wychodzenia z kryzysu. – Najpierw jest rozkręcany popyt. Podaż jest wciąż hamowana, m.in. wysokim kosztem pieniądza, dodatkowo z powodu zapaści na rynku hipotek w ub.r. uwaga deweloperów skupiona była raczej na lokalach droższych, nabywanych głównie za gotówkę. W efekcie część firm po prostu produktu dla nabywców korzystających z „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” albo ma bardzo niewiele albo wcale – mówi Kirejczyk. – Sytuacja jest trudna, nic nie wskazuje na to, żeby podaż gruntów wzrosła. Można powiedzieć, że zapas pozwoleń na budowę jest stosunkowo duży, ale nie w największych miastach. Tam oferta się wyczerpuje, zwłaszcza w przedziale cenowym kwalifikującym do skorzystania z preferencyjnego rządowego programu – dodaje Kirejczyk.

To procedury są problemem

Co o sytuacji mówią szefowie dużych firm deweloperskich i budowlanych? Prezes Grupy Dom Development Jarosław Szanajca przyznał, że w tej chwili premiowane są firmy zdolne do uruchamiania nowych projektów. Nie jest jednak tak, że spółki nie chcą ruszać z inwestycjami, np. obawiając się o trwałość popytu. Byłoby szaleństwem mieć projekt do uruchomienia i tego nie robić przy takim zapotrzebowaniu. To bardziej efekt długich procedur uzyskiwania pozwoleń czy też ograniczenia budżetu, który trudno spiąć.



Szef Unibepu Dariusz Blocher też uważa, że to nie strach blokuje branżę. Trudno szybko odbudować rynek po dwóch latach ostrych spadków, gdy wydłużyły się procedury, banki nie chcą finansować deweloperów, a państwo wspiera tylko popyt, zamiast usprawniać administrację i uwalniać grunty w miastach.