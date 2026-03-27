Materiał powstał we współpracy z firmą Wiśniowski

W pierwszym skojarzeniu brama garażowa to urządzenie dość proste – co to znaczy „inteligentna” brama i jakie ma swoje miejsce w całym ekosystemie inteligentnego domu (smart home)?

Kiedyś rzeczywiście bramę otwierało się ręcznie, później pojawiła się automatyzacja, która umożliwiła otwieranie bramy za pomocą napędu i zdalnego sterowania – pilota wysyłającego sygnał radiowy. Był to ważny etap ewolucji tego produktu i nasza firma miała tu duże zasługi jako pionier na rynku polskim. Dziś automatyczne bramy garażowe są standardem i zdecydowana większość konsumentów wybiera wersję zautomatyzowaną. Mało kto wyobraża sobie dziś konieczność ręcznego otwierania bramy, wysiadania i wsiadania do auta.

Czasy się zmieniają, nowinki technologiczne związane z automatyzacją i integracją ze smartfonem docierają dziś także do takich produktów, jak bramy garażowe. Jesteśmy jednym z pierwszych producentów na rynku, którzy wprowadzają te rozwiązania w sposób przyjazny dla klienta.

Na czym polega „inteligencja” naszych bram? To coś więcej niż przeniesienie sterowania z poziomu pilota do smartfona, czyli urządzenia, z którym już chyba każdy człowiek spędza najwięcej czasu. Co prawda wciąż wiele osób przyzwyczajonych jest do pilotów, ale dla pokolenia, które za 5-10 lat będzie naszymi klientami, smartfon to niemal część ciała. Każda brama garażowa Wiśniowski zakupiona w wersji automatycznej jest fabrycznie przygotowana do sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, która pozwala nam z każdego zakątka świata nie tylko otworzyć i zamknąć bramę, ale także sprawdzić jej aktualny status. Ponadto brama jest elementem całego systemu – firma Wiśniowski słynie z bram garażowych, ale w ofercie mamy również bramy wjazdowe, ogrodzenia, okna z roletami czy drzwi – w sumie ponad 2 tys. rozwiązań produktowych. Dostęp do tych urządzeń możliwy jest dzięki przyjaznej, intuicyjnej aplikacji mobilnej Wiśniowski Connected.

Czy aplikacja obejmuje wszystkie rozwiązania smart home?

Na dziś nasza aplikacja koncentruje się przede wszystkim na naszych produktach takich jak: bramy garażowe, bramy wjazdowe, drzwi wejściowe, rolety okienne, a także oświetlenie. W ofercie firmy Wiśniowski można również znaleźć moduły zewnętrzne, które umożliwiają (w pewnym zakresie) uzyskać funkcje smart na istniejących już urządzeniach i sterować nimi z naszej aplikacji. Dbamy jednak o to, aby maksymalna liczba funkcji była dostępna w przypadku naszych własnych produktów. Wynika to z faktu, że tylko wtedy mamy pełną kontrolę nad ich działaniem – są one odpowiednio przebadane, przetestowane i możemy w pełni za nie odpowiadać.

Trzeba zauważyć, że obecnie o technologii smart home mówi się więcej niż faktycznie jest ona wykorzystywana w codziennym życiu. Powstała wokół niej pewna bańka, do czego przyczyniło się wiele firm technologicznych rywalizujących o pozycję lidera rynku. Zabrakło podstawowego kroku, jakim jest edukacja użytkowników oraz – na samym początku – nauczenie społeczeństwa korzystania z podstawowych funkcji tych technologii. Dziś zapewne 9 na 10 osób zapytanych na ulicy powie, że wie, czym jest smart home, ale jednocześnie tyle samo osób nie korzysta z takich rozwiązań na co dzień. Dużo się o tym mówi, natomiast nie przełożyło się to jeszcze na masowe wykorzystanie i sprzedaż tych rozwiązań.

Nie jest to kwestia kosztów?

To kiedyś była kwestia kosztów. Teraz to efekt wspomnianego przeładowania. Kiedy Kowalski wpisze w wyszukiwarkę hasło „smart home”, trafia na ogromną liczbę informacji: różnych systemów, producentów, rozwiązań i pojęć. Łatwo można się pogubić. W efekcie smart home pozostaje dziś w dużej mierze technologią nie do końca „odczarowaną”. Osoby, które faktycznie z niej korzystają, to najczęściej pasjonaci, ludzie, którzy interesują się nowinkami technologicznymi i są gotowi poświęcić czas na czytanie forów, testowanie różnych rozwiązań, zamawianie komponentów, a potem ich samodzielne podłączanie i konfigurację. Zdecydowana większość ludzi nie ma ani czasu, ani chęci, by przechodzić przez tak skomplikowany proces.

Liczba dostępnych rozwiązań jest dziś ogromna. Przeciętny użytkownik po prostu nie wie, co wybrać, co z czym połączyć i co kupić, żeby wszystko działało poprawnie. W dodatku mamy mnogość systemów, które między sobą „nie rozmawiają”. Grupa największych producentów technologii, jak między innymi Microsoft, Apple czy Amazon Alexa próbuje dojść w tej kwestii do porozumienia. To trudne, bo z jednej strony myślimy o jakiejś unifikacji, a z drugiej każda firma chciałaby zawłaszczyć swój kawałek tortu. Problemem jest również to, że rozwój technologii wyprzedził jej przystępność dla użytkownika. Po co konsumentowi zaawansowane funkcjonalności, na przykład stworzone w oparciu o porę dnia, skoro ten sam użytkownik nie korzysta nawet z podstawowych możliwości, takich jak sterowanie roletami za pomocą smartfona? Kluczowe znaczenie ma prostota. Trzeba zrobić najpierw kilka kroków do tyłu, pokazać proste zastosowania, jak otwieranie bramy garażowej, a potem próbować dokładać i sprzedawać kolejne możliwości.

Czyli jak działa inteligentna brama „dla opornych”?

To proste. Po zamontowaniu bramy przez ekipę monterską użytkownik skanuje kod QR, ściąga aplikację na smartfon, zakłada konto użytkownika, a następnie w kilku krokach, przez które prowadzi go aplikacja, paruje urządzenie z domową siecią Wi-Fi i to wszystko. Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, obecności fachowca, elektryka, elektronika, instalatora. Proces trwa zaledwie kilka minut. Smartfon jest zawsze pod ręką, nie ma problemu pod tytułem „gdzie trzymać pilota”, czy „słaba bateria w nadajniku” itd. Należy podkreślić, że w ogóle omijamy problem w postaci nastawienia takich instalatorów, którzy najchętniej zamontowaliby bramę i to wszystko, ponieważ nie lubią nowinek technologicznych, skomplikowanych konfiguracji i tego typu „zabawy”. Nasze bramy już fabrycznie mają wbudowane w napędach moduły Wi-Fi, nie trzeba żadnych dodatkowych central, modułów czy nadprogramowych działań.

Wygoda to jedno, a czy pewna rezerwa wobec smart home nie wynika z obaw o to, że ktoś się włamie do systemu, wyłączy monitoring, otworzy sobie bramę, drzwi?

To też jest coś, co należy odczarowywać. Poważni producenci działają np. w Europie i tutaj, a nie w Chinach, budują swoją infrastrukturę (serwery, chmury). Należy korzystać z oferty właśnie takich firm jak Wiśniowski, a nie ulegać złudzeniu i kupować gadżety z tanich platform, których aplikacje mogą przestać być utrzymywane i aktualizowane. Po drugie, aplikacje poważnych graczy są zabezpieczone dokładnie tak, jak aplikacje bankowe. To w zasadzie to samo szyfrowanie i ten sam poziom bezpieczeństwa. Skoro nie boimy się używać aplikacji bankowych w smartfonie, tym bardziej nie powinniśmy obawiać się aplikacji smart home. Poziomów bezpieczeństwa jest kilka. Czasy, w których możliwe było przechwycenie sygnału radiowego z pilota przez osoby nieuprawnione, należą już do przeszłości.

Bramy garażowe to również element termomodernizacji domów, można uzyskać dopłaty czy ulgi podatkowe?

Od jakiegoś czasu można dostać dofinansowanie na wymianę bramy garażowej, tak samo jak okien czy drzwi. Już nasza standardowa brama segmentowa UniPro ma wystarczające parametry, UniTherm to produkt o jeszcze wyższym standardzie. Uściślijmy, że to nie może być brama, która jest zamontowana w garażu wolnostojącym, tylko w garażu wbudowanym w bryłę budynku mieszkalnego, który nie jest wydzielony termicznie z całego ocieplenia budynku, co nazywamy termomodernizacją. Głównym programem w Polsce jest „Czyste Powietrze”, który oczywiście, jak każdy program rządowy, ma momenty wzlotów i… upadków, ale takie programy w Europie funkcjonują i na pewno będą się rozwijać w związku z dążeniem do zeroemisyjności budynków.

Czy z punktu widzenia nabywcy indywidualnego wasze bramy są drogie?

Nie ma co ukrywać – jesteśmy w Polsce producentem segmentu premium. Już sam fakt, że wytwarzamy nasze produkty w całości u siebie, od A do Z, ma ogromne znaczenie. Nie składamy ich z komponentów kupowanych od różnych dostawców, jak robią to niektóre firmy na rynku. W naszym przypadku cały proces – od ościeżnicy i prowadnic, po panel, czyli główną, widoczną część bramy – realizowany jest w naszych fabrykach na południu Polski. Dzięki temu możemy produkować na wymiar, zachowywać pełną kontrolę nad jakością i minimalizujemy ryzyko związane z uzależnieniem od dostaw zewnętrznych i od tego , czy dana partia komponentów spełnia wymagania. To gwarantuje stabilność i pewność, za którą możemy wziąć pełną odpowiedzialność.

Jeśli chodzi o ofertę produktową, mamy rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb – na przykład bramy z konstrukcją w całości malowaną proszkowo, co sprawia, że prezentują się wyjątkowo estetycznie także od wewnątrz. To propozycja dla klientów, dla których liczy się każdy detal, zarówno sam garaż, jak i wszystko, co się w nim znajduje. Skoro wnętrze jest dopracowane, a samochód budzi zachwyt, brama również powinna wpisywać się w ten standard, zamiast stanowić jedynie ocynkowany element techniczny. Oferujemy bardzo szeroki wybór wzorów i kolorów. Nasza paleta jest naprawdę rozbudowana, co stanowi kolejny obszar, w którym trudno nas porównywać z konkurencją.

Można więc powiedzieć, że mamy ofertę dla szerokiego spektrum klientów – od produktów bardziej podstawowych, po rozwiązania ekskluzywne, które w wielu przypadkach wykraczają poza to, co obecnie oferuje konkurencja. Nasze ceny są rynkowe i adekwatne do jakości, jaką oferujemy. Oczywiście można znaleźć tańsze rozwiązania, jednak trudno je bezpośrednio porównywać z naszymi produktami – zarówno pod względem wykonania, jak i funkcjonalności.

Wracając jeszcze do kwestii smart home, w naszych rozwiązaniach inteligentne sterowanie jest dostępne w standardzie. Klient nie musi za nie dodatkowo płacić. Otrzymuje je w pakiecie i sam decyduje, czy chce z niego korzystać. System jest gotowy do działania od razu, jego uruchomienie jest bardzo proste.

Materiał powstał we współpracy z firmą Wiśniowski