Nie wszystkie niepełnosprawności są widoczne na pierwszy rzut oka. Sposobem, w jaki niektóre osoby z niepełnosprawnościami komunikują otoczeniu swoją sytuację, jest symbol żółtego słonecznika na zielonym tle. To symbol międzynarodowej akcji Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności, która od 2025 roku funkcjonuje także w Polsce.
„Akcja Słonecznik – Ukryte Niepełnosprawności to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej niewidocznych niepełnosprawności, promowania empatii oraz budowanie bardziej inkluzyjnego społeczeństwa” – czytamy na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jak czytamy na stronie akcji Sunflower Hidden Disabilities, na całym świecie ok. 1,3 mld ludzi żyje z niepełnosprawnościami – to 1 na 6 osób. Tylko część z nich ma widoczną niepełnosprawność – reszta mierzy się z niepełnosprawnościami niewidocznymi z zewnątrz lub z kombinacją obu tych form.
Czytaj więcej
Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do różnego rodzaju ulg i świadczeń. Należą do nich m.in. zasiłek pielęgnacyjny, karta parkingowa, zniżki n...
„Tak różnorodne jak te schorzenia, tak różne są Twoje indywidualne potrzeby i bariery, z jakimi mierzysz się na co dzień. Dlatego możesz zdecydować się na noszenie Słonecznika, aby w dyskretny sposób zostać zauważonym w sklepach, w pracy, w transporcie publicznym i w przestrzeni publicznej” – czytamy na stronie hdsunflower.com.
W Polsce do akcji dołączyły m.in. lotniska w Warszawie, Modlinie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy czy Lublinie, a także prywatne firmy, takie jak Ikea Poland.
PFRON przypomina z kolei, że fakt niewidoczności danych niepełnosprawności na pierwszy rzut oka często utrudnia dodatkowo życie doświadczającym ich osobom. Mowa o takich niepełnosprawnościach, jak spektrum autyzmu, zaburzenia neurologiczne, wady słuchu lub wzroku oraz niektóre przewlekłe choroby.
„Brak zewnętrznych oznak sprawia, że osobom z »niewidocznymi« trudnościami bywa ciężko spotkać się ze zrozumieniem. Zdarza się, że inni kwestionują ich stan tylko dlatego, że nie wyglądają »na chore«” – czytamy na stronie Funduszu.
Akcja ruszyła w Polsce po inauguracji 13 marca 2025 roku. Od tego czasu coraz częściej w polskiej przestrzeni publicznej spotkać można symbol żółtego słonecznika na zielonym tle, noszony przez osoby z niepełnosprawnościami m.in. na przypinkach, smyczach czy opaskach, a także na specjalnych identyfikatorach. Akcja obejmuje już ponad 90 krajów. Symbol słonecznika pierwszy raz użyty został w 2016 roku na brytyjskim lotnisku Gatwick.
Zauważenie symbolu żółtego słonecznika na zielonym tle nie oznacza automatycznie potrzeby zwrócenia się do danej osoby z propozycją pomocy.
„Osoba taka może potrzebować dodatkowej pomocy, indywidualnego podejścia, zrozumienia lub więcej czasu na wykonanie czynności” – czytamy na stronie PFRON-u.
Słonecznik jest więc sygnałem, że nosząca go osoba może potrzebować ewentualnej pomocy lub przestrzeni na wykonanie pewnych czynności. Błędem jest traktowanie symbolu jako nakazu natychmiastowej pomocy, a także zakładanie z góry, czego może potrzebować nosząca go osoba. Najrozsądniej jest zachować spokój i reagować stosownie do sytuacji.
Czytaj więcej
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oprócz podstawowych danych i symbolu przyczyny niepełnosprawności zawiera także okre...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas