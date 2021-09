Pingwin przylądkowy to gatunek zagrożony wyginięciem. występujący w południowej Afryce - od Namibii po Mozambik. Dorosłe osobniki mają ok. 60-70 cm długości ciała, a ich masa osiąga od 2,1 do 3,7 kg.

Do ataku pszczół na pingwiny doszło na terenie parku narodowego.

Dyrekcja parku w wydanym komunikacie podkreśliła, że na zwłokach pingwinów nie widać było żadnych obrażeń.

To, że 63 pingwiny, których ciała znaleziono na plaży, padło ofiarą pszczół, wykazała sekcje ptaków. Wokół oczu pingwinów odkryto liczne żądła pszczół - informuje Południowoafrykańska Fundacja na rzecz Ochrony Ptaków Przybrzeżnych (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds).

- To zdarza się bardzo rzadko - zaznaczył weterynarz pracujący dla Fundacji, David Roberts.

Roberts dodał, że w miejscu, w którym znaleziono pingwiny, znajdowały się też martwe pszczoły.