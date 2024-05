Światowa czołówka rapu w Polsce, czyli „Barbie world” na żywo

Ogromne zainteresowanie wywołała informacja, że tegorocznej płycie będzie towarzyszył autobiograficzny film

Na Warsaw Orange Festival wystąpią również The Prodigy, klasycy rave’u i electro-punku, raper Yeat, Kwiat Jabłoni, Mrozu, Skepta, Youngblood, Ken Karson. Z kolei w programie Opene’ra (3–6 lipca) są Foo Fighters, Dua Lipa, Måneskin, Skrillex, Tom Morello z Rage Against The Machine, raperka Doja Cat, Sam Smith, Michael Kiwanuka, jeden z najważniejszych reprezentantów soulu ostatniej dekady, oraz Caroline Polachek z wyjątkową muzyką i śpiewem. Z krajowych artystów pojawią się Zalewski z piosenkami z nowej płyty, Otsochodzi, Pro8lem, Skalpel.

Tool w Krakowie

Będą też wydarzenia dla starszych fanów. W Ergo Arenie 6 czerwca odbędzie się pierwszy koncert Stinga (drugi zaplanowano na 7 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie). Warto podkreślić, że to kolejna odsłona występów lidera The Police, podczas której polskie areny należą do największych obiektów na trasie. Polacy to najwierniejsi fani Stinga.

Rockowym wydarzeniem będzie 11 czerwca koncert Tool w Tauron Arenie Kraków. W tym kontekście warto przypomnieć, jak grupę komplementował założyciel King Crimson Robert Fripp. W rozmowie z „Guitar Player” zauważył, że Tool wywarł większy wpływ na King Crimson niż odwrotnie. Wspólną trasę określił jedną z „dwóch najprzyjemniejszych, jakie kiedykolwiek odbyłem”. To nie bez znaczenia, ponieważ po zakończeniu tournée Toola jego perkusista Danny Carey znajdzie się w koncertowej reinkarnacji Crimsonów w składzie z Tonym Levinem, Adrianem Belew oraz Stevem Vaiem, którzy grać będą kompozycje z trzech płyt wydanych w latach 80.: „Discipline”, „Beat” i „Three of a Perfect Pair”.

Wśród koncertów dla starszych fanów będzie występ Roda Stewarta w Atlas Arenie Łódź 18 czerwca. Lenny Kravitz wystąpi w Tauron Arenie Kraków 21 lipca i w Atlas Arenie w Łodzi 23 lipca. Niebawem poznany całą jego płytę „Blue Electric Light”.