Projekt BEKSIŃSKI.LIVE 2024 odwiedzi kolejne miasta

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym BEKSIŃSKI.LIVE 2024

Na scenie twórcom muzyki towarzyszyć będą wyjątkowi goście: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Piotr Rogucki. Do ogłoszonych wcześniej lokalizacji właśnie doszły trzy kolejne. Projekt pojawi się jeszcze w Lublinie (22 maja, Hala Globus), Olsztynie (13 czerwca, Hala Urania) oraz Szczecinie (28 września, Netto Arena). Bilety na BEKSIŃSKI.LIVE 2024 dostępne są na eBilet.pl.

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE nieustannie się rozwija. Po entuzjastycznie przyjętym multimedialnym spektaklu w łódzkiej ATLAS ARENIE, ogłoszone zostały trzy kolejne lokalizacje. Do zapowiadanych już wcześniej wydarzeń w Trójmieście (2 marca, ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie) i Krakowie (26 kwietnia, TAURON ARENA KRAKÓW), dołączyły właśnie Lublin (22 maja, Hala Globus), Olsztyn (13 czerwca, Hala Urania) oraz Szczecin (28 września, Netto Arena). W planach są już kolejne lokalizacje.

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE to muzyczno-wizualny spektakl, w którego centrum stoi współczesny człowiek konfrontujący się m.in. z własnym przeznaczeniem, śmiercią, lękami, rozterkami i kreacją. Zainspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego, WASILEWSKI postanowił dokonać trudnej sztuki przełożenia obrazów Mistrza na dźwięki, tworząc monumentalne kompozycje, głównie w oparciu o muzykę elektroniczną. W kolejnym etapie dodane zostały do nich słowa autorstwa Wishlake’a, co nadało utworom dodatkowej głębi i znaczenia. W ten sposób powstało unikalne widowisko, wykorzystujące różne środki wyrazu, brzmienia i gatunki muzyczne i prowadzące widzów przez interpretacje ludzkiego losu w świetle malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Projekt podzielony jest na cztery tematyczne części. Wychodzi od zagadnień związanych z tworzeniem i inspiracjami, następnie skupia się na mroku i ciemnej naturze człowieka, by przejść do apokalipsy i zakończyć się katharsis.

WASILEWSKIEMU i Wishlake’owi na scenie towarzyszyć będą doskonali wokaliści, którzy wykonają utwory w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. W projekcie BEKSIŃSKI.LIVE wezmą udział: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Rogucki. Line-up będzie się różnił w zależności od miasta.