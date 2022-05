Najlepszym prognostykiem są rekordowe wyniki Live Nation, globalnego lidera w produkcji koncertów i sprzedaży biletów, działającego również na rynku reklamy. W pierwszym kwartale 2022 r. zanotował najwyższe wpływy w historii – 1,8 mld dolarów.

Reklama

– Po pandemii bilety sprzedają się bardzo dobrze – powiedział „Rzeczpospolitej” Janusz Stefański z MJM Prestige, agencji, która wyspecjalizowała się w promowaniu wydarzeń rockowych oraz popowego bel cantio, a w tym roku zaprezentuje Kings of Leon, KISS oraz Il Divo oraz Il Volo.

Parada fajerwerków

Najbardziej spektakularne wydarzenia czekają nas na PGE Narodowym w Warszawie, który świętuje dekadę istnienia. 20 czerwca powrócą do Polski Guns N'Roses z Axlem i Slashem w składzie. Grupa koncertuje na największych stadionach świata, grając swoje najwieksze przeboje, singiel z września zeszłego roku „Hard Skool” oraz klasyki rocka, co składa się na trzygodzinny show. Wieczór rozpocznie wspaniały gitarzysta Gary Clark Jr., laureat czterech Grammy, którego karierą czuwała rodzina Steviego Ray Vaughana.

8 lipca na stadionie im. Kazimierza Górskiego Coldplay będzie promować najnowszą płytę „Music Of The Spheres". Z kolei 16 lipca zawita do Warszawy „Rammstein Europe Tour". Niemcy zaprezentują najnowszy album „Zeit” z „dużą ilością fajerwerków, ogromem huku i dymu”. Trailer nowej produkcji wygląda imponująco.

Na 24 lipca czekają fani heavy metalu: tego dnia Iron Maiden zaprezentuje program zatytułowany „Legacy of the Beast”. Fani ujrzą wszystkie efekty specjalne, z jakich zasłynęła formacja, oraz nawiązujące do 17. albumu „Senjutsu”. Ma to być najbardziej spektakularna trasa w historii formacji. Gościem specjalnym będzie Within Temptation, a zespołem otwierającym Lord Of The Lost.

Reklama

30 lipca swoje szlagiery zaśpiewa Sting. Jego występ poprzedzi gość specjalny, czyli Anna Maria Jopek.

Innego rodzaju doznania zaproponuje 19 sierpnia Andrea Bocceli. W pierwszej publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory klasyczne i arie operowe, a w drugiej – melodyjne piosenki mówiące o przyjaźni, rodzinie i miłości.

Atrakcyjna jest lista artystów, jakich będzie można zobaczyć w krakowskiej Tauron Arenie. 21 maja swoje święto będą mieli fani Tool, zaś 25 maja zagra Dream Theater. Trzy dni później powróci do Polski Scorpions z polskim basistą Pawłem Mąciwodą. Grupa promuje 19. album studyjny „Rock Believer”.

12 czerwca może być ostatnią okazją do obejrzenia Whitesnake. Na pożegnalnym tournée formacja Davida Coverdale’a wykonuje utwory z 13 albumów. Gościem specjalnym będzie Europe.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM Najbardziej opiniotwórcze medium prasowe w kwietniu 2022 roku Zaprenumeruj

Guns N' Roses zaprasza na trzygodzinny show 20 czerwca w Warszawie LIve nation

24 czerwca pojawi się Alicia Keys, zaś cztery dni później John Legend. Z kolei 13 lipca zagrają Aerosmith. Miał to być koncert z serii pożegnalnych, ale gitarzysta Joe Perry powiedział, że jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie zagrali. Następnego dnia wystąpi Pearl Jam, który z powodu pandemii nie miał okazji promować albumu „Gigaton” z 2020 r. Wydarzeniem będzie comeback Rage Against The Machine. Rebeliancki kwartet zagra 15 września. Później show da dawno niewidziany w Polsce The Cure (20.10).

Reklama

Mocny program koncertowy będzie miała też łódzka Atlas Arena. 29 maja zaśpiewa James Blunt, zaś w czerwcu w łódzkiej hali będzie można wysłuchać Kiss z przekrojowym programem „The End of the Road" (3 czerwca). 1 lipca na ucztę dla melomanów zaprasza José Carreras. Jesienią zawitają do Łodzi Deep Purple (12 października), The Cure (21 października) i dzień później – Zaz, która promuje swoje nowe muzyczne oblicze z albumu „Isa”. Na 7 grudnia zapowiedziało się Simply Red.

Z kolei trójmiejska Ergo Arena zaprasza 7 sierpnia na Slipknot, zaś sopocka Opera Leśna gościć będzie 3 czerwca Pata Metheny'ego. 18 lipca będzie wyjątkowa okazja obejrzeć Zeppelina Roberta Planta w duecie z Alison Krauss.

Młodniejące festiwale

Pierwszym dużym festiwalem będzie Orange Warsaw, który odbędzie się na warszawskim Torze Służewiec w dniach 3–4 czerwca. Gwiazdą będzie Tyler, The Creator, którego ubiegłoroczny album „Call Me If You Get Lost” jest powszechnie uważany za najlepszą płytę rapową ostatnich miesięcy, co potwierdziła statuetka Grammy. Zaśpiewa też Florence + The Machine, która na 13 maja zapowiedziała wydanie nowej płyty „Dance Fever”, z której poznaliśmy już trzy single, w tym „King”. Wystąpią także Nas, Foals, zaś z polskich artystów Szczyl, Żabson x Young Igi i Kasperczyk.

Tarczyński Arena Wrocław ożywi 21 czerwca Kings Of Leon.

Od 29 czerwca do 2 lipca trwać będzie gdyński Open'er. Program skierowany jest zdecydowanie do młodej publiczności. Zagrają m.in. Dua Lipa, Twenty One Pilots, Måneskin, czyli zeszłoroczny laureat Eurowizji, który odniósł światowy sukces, The Chemical Brothers, Royal Blood i Michael Kiwanuka. Do programu dołączyły gwiazdy nowego hip-hopu: Megan Thee Stallion, Little Simz, Sampa The Great oraz Glass Animals, Tove Lo, Sky Ferreira, KennyHoopla i Yola.

W dniach 5–7 sierpnia odbędzie się Off Festival Artura Rojka w Katowicach. Największą gwiazdą będzie Iggy Pop.

Reklama

Polskie agencje koncertowe nie oferują biletów na wszystkie gwiazdy, nie można mieć wszystkiego. Nie przyjadą do Polski The Rolling Stones świętujący swoje sześćdziesięciolecie w Europie. 15 lipca zagrają w Wiedniu. Eric Clapton 4 czerwca wystąpi w Wiedniu, a dzień potem w Pradze. Paul McCartney, po tournée w Ameryce, będzie pod koniec czerwca gwiazdą Glastonbury Festival wraz z Kendrickiem Lamerem, który wydaje nową płytę 13 maja, i Dianą Ross oraz Billie Eilish, którą najbliżej będzie można zobaczyć w Berlinie 30 czerwca.

Na początku czerwca przylecą do Europy Red Hot Chilii Peppers z Johnem Frusciantem. 12 czerwca zagrają w Bratisławie na Lovestream Festival. Jack White zagra 2 lipca w Lipsku, a 4 lipca w Berlinie. Arctic Monkeys można zobaczyć 18 sierpnia w Pradze, zaś nową królową pop Adele tylko 1 i 2 lipca w londyńskim Hyde Parku.