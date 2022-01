Na rynku muzyki aktywni zaczęli być ostatnio tacy inwestorzy jak Blackstone, Apollo Global Management i KKR, którzy zdecydowali się na zakup praw do muzyki. Jak donosi „Financial Times”, do gry wszedł teraz Pimco, który zawarł umowę z BMG, firmą z rynku fonograficznego. Wcześniej BMG weszło w sojusz z KKR, co zakończyło się przejęciem praw do piosenek m.in. Johna Legenda i ZZ Top.

Zainteresowanie Pimco muzyką zwraca uwagę ze względu na możliwości finansowe. KKR zarządza portfelem o wartości 234 mld dol., Apollo Global Management – 455 mld dol., Blackstone o wartości 649 mld dol., zaś Pimco – 2,21 biliona dol. Jest m.in. światowym liderem w aktywnie zarządzanych obligacjach. W grudniu sprzedawane były papiery wartościowe oparte na aktywach, które są wspierane prawami do muzyki m.in. Pete’a Townshenda dla The Who i gwiazdy country Tima McGrawa. Firma Northleaf Capital ogłosiła, że pozyskuje dzięki temu ponad 303 mln dol.

Według Bloomberga te papiery wartościowe będą wspierane zarówno prawami do publikacji, jak i nagrań dźwiękowych blisko 53 tys. utworów.

Jak szacuje musicbusinessworldwide.com., w 2021 r. w 60 dużych transakcjach na zakup praw do katalogów i muzyki wydano ponad 5 mld dol.