Szef amerykańskiego serwisu społecznościowego Pinterest, służącego do dzielenia się materiałami wizualnymi, zwrócił się do władz z zaskakującym apelem. W poście opublikowanym w piątek, 20 marca, na platformie LinkedIn Bill Ready wezwał decydentów na całym świecie do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16. roku życia.
Miesiąc po wejściu w życie australijskiego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków przedstawiciele rządu mówią o sukcesie....
„Zarówno jako prezes, jak i rodzic, uważam, że musimy to szczerze powiedzieć: media społecznościowe w obecnym kształcie nie są bezpieczne dla dzieci poniżej 16. roku życia” – podkreślił prezes Pinteresta.
Bill Ready przywołał we wpisie wprowadzony w Australii zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków, który jego zdaniem jest godny naśladowania. „Wierzę, że ta debata powinna zmusić naszą branżę do podniesienia poprzeczki w kwestii bezpieczeństwa i dobrostanu nastolatków” – stwierdził.
„W Pintereście przekonaliśmy się, że ochrona młodych ludzi i budowanie silnego biznesu nie wykluczają się wzajemnie. Mogą i powinny iść w parze” – dodał.
Zdaniem Billa Ready’ego, potrzebujemy jaśniejszych zasad korzystania przez młodych z internetu, lepszych narzędzi dla rodziców i większej odpowiedzialności w całym ekosystemie technologicznym.
Szef Pinterestu opublikował swoje oświadczenie w czasie trwającego w Los Angeles procesu dotyczącego używania mediów społecznościowych przez niepełnoletnich. Firmy Google i Meta mierzą się z zarzutami, że ich aplikacje napędzają kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. Obecnie ława przysięgłych debatuje nad werdyktem.
Mechanizm przypinania i dalszego udostępniania materiałów nie zmienia ich statusu prawnego i nie uprawnia użytkowników Pinteresta do swobodnego wyk...
Bill Ready wyróżnił się tym stanowiskiem na tle innych liderów gigantów technologicznych. Kontrowersje budzić może jednak fakt, że zgodnie z polityką Pinteresta użytkownicy w USA muszą mieć ukończone jedynie 13 lat, aby założyć konto. W ostatnich latach firma dokładała również starań, by przyciągnąć do siebie osoby Pokolenia Z, dzięki czemu strona przeżywa obecnie renesans popularności. Według firmy badawczej Apptopia, jedna trzecia użytkowników Pinteresta to osoby w wieku 17-25 lat.
