Prezes Pinteresta chce zakazu mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 lat

Prezes Pinteresta Bill Ready zaskoczył, wzywając światowych liderów do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Jak zaznaczył, platformy te w obecnym kształcie nie są bezpieczne dla dzieci.

Publikacja: 21.03.2026 07:23

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Szef amerykańskiego serwisu społecznościowego Pinterest, służącego do dzielenia się materiałami wizualnymi, zwrócił się do władz z zaskakującym apelem. W poście opublikowanym w piątek, 20 marca, na platformie LinkedIn Bill Ready wezwał decydentów na całym świecie do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16. roku życia.

„Zarówno jako prezes, jak i rodzic, uważam, że musimy to szczerze powiedzieć: media społecznościowe w obecnym kształcie nie są bezpieczne dla dzieci poniżej 16. roku życia” – podkreślił prezes Pinteresta.

Bill Ready przywołał we wpisie wprowadzony w Australii zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków, który jego zdaniem jest godny naśladowania. „Wierzę, że ta debata powinna zmusić naszą branżę do podniesienia poprzeczki w kwestii bezpieczeństwa i dobrostanu nastolatków” – stwierdził.

„W Pintereście przekonaliśmy się, że ochrona młodych ludzi i budowanie silnego biznesu nie wykluczają się wzajemnie. Mogą i powinny iść w parze” – dodał.

Zdaniem Billa Ready’ego, potrzebujemy jaśniejszych zasad korzystania przez młodych z internetu, lepszych narzędzi dla rodziców i większej odpowiedzialności w całym ekosystemie technologicznym.

Prezes Pinteresta w awangardzie wśród gigantów technologicznych

Szef Pinterestu opublikował swoje oświadczenie w czasie trwającego w Los Angeles procesu dotyczącego używania mediów społecznościowych przez niepełnoletnich. Firmy Google i Meta mierzą się z zarzutami, że ich aplikacje napędzają kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. Obecnie ława przysięgłych debatuje nad werdyktem.

Bill Ready wyróżnił się tym stanowiskiem na tle innych liderów gigantów technologicznych. Kontrowersje budzić może jednak fakt, że zgodnie z polityką Pinteresta użytkownicy w USA muszą mieć ukończone jedynie 13 lat, aby założyć konto. W ostatnich latach firma dokładała również starań, by przyciągnąć do siebie osoby Pokolenia Z, dzięki czemu strona przeżywa obecnie renesans popularności. Według firmy badawczej Apptopia, jedna trzecia użytkowników Pinteresta to osoby w wieku 17-25 lat.

