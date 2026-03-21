Szef amerykańskiego serwisu społecznościowego Pinterest, służącego do dzielenia się materiałami wizualnymi, zwrócił się do władz z zaskakującym apelem. W poście opublikowanym w piątek, 20 marca, na platformie LinkedIn Bill Ready wezwał decydentów na całym świecie do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16. roku życia.

„Zarówno jako prezes, jak i rodzic, uważam, że musimy to szczerze powiedzieć: media społecznościowe w obecnym kształcie nie są bezpieczne dla dzieci poniżej 16. roku życia” – podkreślił prezes Pinteresta.

Bill Ready przywołał we wpisie wprowadzony w Australii zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków, który jego zdaniem jest godny naśladowania. „Wierzę, że ta debata powinna zmusić naszą branżę do podniesienia poprzeczki w kwestii bezpieczeństwa i dobrostanu nastolatków” – stwierdził.

„W Pintereście przekonaliśmy się, że ochrona młodych ludzi i budowanie silnego biznesu nie wykluczają się wzajemnie. Mogą i powinny iść w parze” – dodał.