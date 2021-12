Powieść Michela Houellebecqa nosi tytuł „anéantir”, co można przetłumaczyć jako „zniszczyć”. 730 stron oprawionych w sztywną okładkę wydano na luksusowym papierze, osobiście wybranym przez autora. Koresponduje to najwyraźniej z aspiracjami pisarza, o którym krąży anegdota, że ma dwie obsesje: Nobel oraz islamofobia.

Najważniejsza nagroda literacka pozostaje na razie w sferze marzeń. Ale prawdziwa bądź rzekoma islamofobia pisarza spowodowała, że przebywał pod ochroną policyjną po zamachu na redakcję „Charlie Hebdo” w 2015 r. Związane to było z promocją kontrowersyjnej „Uległości”, która przyczyniła się do pogłębienia niechęci wspólnoty muzułmańskiej.

Powieść „anéantir” w Polsce ma ukazać się jesienią 2022 r.

W nowej powieści czuje się, że Houellebecq stara się omijać pewne tematy. Jeżeli pisze o terroryzmie, to przypomina amerykańskiego matematyka, „Unabombera” Teda Kaczynskiego, który przez 20 lat był najbardziej poszukiwanym przez FBI przestępcą. Przyjaciółką jednego z bohaterów jest czarnoskóra Maryse. Jest przykładem poświęcenia i wrażliwości.

Na kolejnych stronach pojawia się mniej lub bardziej zawoalowana krytyka sytuacji ekonomicznej: „Francja podupadała, ale nadal oferowała lepsze możliwości technologiczne niż Wenezuela czy Niger”. Niemniej jeden z bohaterów, minister ekonomii Bruno Juge (po polsku sędzia) to kompetentny i rozsądny pracoholik prowadzący zdyscyplinowane życie. Nawet makabryczne wideo w sieci, w którym zostaje zgilotynowany dzięki mistrzowskim efektom specjalnym, nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi. Wideo zostaje usunięte, a autorzy pomimo poszukiwań służb specjalnych – niezidentyfikowani. Pozostają przypuszczenia, że sfingowany film pozostaje w ścisłej więzi z trzema zamachami terrorystycznymi: na chiński kontenerowiec, bank dawców spermy w Danii oraz statek przewożący migrantów do Europy.

Wydarzenia te mają wpływ na kampanię przedwyborczą, jedyny liczący się kontrkandydat – z partii skrajnej prawicy – przegrywa. A pozbawiony cynizmu Bruno Juge w rozmowie ze swoim podwładnym Paulem Raisinem stwierdza, że „prezydent ma tylko jedno jedyne przekonanie polityczne, które jest identyczne z przekonaniami jego poprzedników: Mam powołanie do bycia prezydentem republiki”.

Paul Raisin, któremu autor poświęca najwięcej uwagi, nie jest osobą samotną. Jego więzi z rodziną są być może skomplikowane, ale jest w stanie zorganizować wspólnie z bratem i siostrą uprowadzenie z domu opieki ojca w podeszłym wieku. Cechuje do końca optymizm, pomimo że młodszy brat popełnia samobójstwo, a on sam dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie. Największym jego zwycięstwem jest umiejętność pogodzenia się z nieuchronnym losem.

Powieść „anéantir”, która w Polsce ma ukazać się jesienią 2022 r., jest najlepiej napisaną książką Michela Houellebecqa. Pisarz z dużą finezją miesza i rozplątuje epizody wielowątkowej fabuły.