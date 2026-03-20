Tristan i Izolda
„Tristan i Izolda”, najnowsza pemiera Metropolitan Opera
Dla borykającej się z kłopotami finansowymi Metropolitan Opera taki frekwencyjny sukces to znakomita wiadomość. Dyrekcja zdecydowała się więc na wyjątkowy krok i niedawno postanowiła dodać w nagłym trybie jeszcze jedno przedstawienie w kwietniu, na które bilety także już się sprzedały. Rzecz to doprawdy wyjątkowa, bo chodzi o jedno z największych dzieł w historii – pięć godzin porywającej, ale trudnej muzyki Richarda Wagnera. A ponadto „Tristana i Izoldę” zaprezentowano w nieoczywistej, supernowoczesnej inscenizacji amerykańskiego reżysera Yuvala Shanona.
Publiczność Metropolitan ma natomiast bardzo tradycyjny gust. Kiedy w 2024 r. na tej scenie pokazano „Carmen” z akcją przeniesioną na dzisiejsze pogranicze meksykańsko-amerykańskie z przemytnikami oraz sceną miłosnych zalotów na stacji benzynowej, protesty były tak liczne, że dyrekcja teatru postanowiła wrócić do dawnego, konwencjonalnego wystawienia tej tak bardzo popularnej opery.
Tymczasem Yuval Shanon potraktował „Tristana i Izoldę” niemal jak traktat filozoficzny, oprócz tytułowych bohaterów wprowadzając ich nieme sobowtóry. Pokazuje świat realny, konkretu oraz świat iluzji i rytuału, woli i pragnień, nieznajdujących jednak odzwierciedlenia w działaniu. Całe proscenium zajmuje imponująca scenografia przedstawiająca rodzaj migawki fotograficznej, która otwierając się wprowadza bohaterów (lub ich fantomy) w głąb sceny i zdarzeń. Na to nakładają się pełne zaskakujących symboli wizualizacje.
Nie wszyscy w pełni zaakceptowali koncepcję Yuvala Shanona, ale nawet jeśli pojawiły się w recenzjach uwagi krytyczne, nikt nie neguje oryginalności jego pomysłów.
Najważniejszą atrakcją „Tristana i Izoldy” są jednak wykonawcy premierowej obsady i kolejnych tegorocznych przedstawień. Bohaterką numer jeden jest Norweżka Lise Davidsen, która światowe sceny podbiła w obecnej dekadzie. Gdy po agresji Rosji na Ukrainę Metropolitan zerwała kontakty z Anną Netrebką, dyrektor teatru Peter Gelb swoją główną gwiazdą postanowił uczynić właśnie Lise Davidsen.
Artystka olśniła Nowy Jork występem w „Damie pikowej” Czajkowskiego, ale kolejne jej role oceniono rozmaicie. Świetnie wypadła w „Fideliu”, za to zdaniem krytyków nie podołała tak ważnej dla sopranów partii Toski. Teraz w pełni jednak zrehabilitowała się jako Izolda. Część recenzentów stawia ją w gronie najwybitniejszych interpretatorek tej roli w historii, a jest ono przecież opromienione nazwiskami wielkich sław. Wszyscy są też zgodni, że w monologu kończącym „Tristana i Izoldę” Lise Davidsen wypadła zjawiskowo.
Bardzo oczekiwany był występ Michaela Spyresa, bo to najsławniejszy obecnie amerykański tenor, a właściwie „baritenor”, jak bywa określany. Jest bowiem artystą o niemal nieograniczonych możliwościach wokalnych, pozwalających mu swobodnie poruszać się w dwóch tych odmiennych kategoriach męskiego głosu.
Michael Spyres postrzega jednak siebie przede wszystkim jako tenora i od kilku sezonów sięga po najtrudniejsze tenorowe role. Teraz postanowił wejść na operowy szczyt i zadebiutować jako Tristan. Po nowojorskiej premierze wiadomo, że i tę artystyczną trudność pokonał bez problemów.
W roli Kurwenala – wiernego przyjaciela Tristana – wystąpił Tomasz Konieczny, zyskując znakomite recenzje: „Nie potrzebował żadnych dodatkowych środków, by pokazać bohaterską siłę swojego bohatera” („The New York Times”). „To najlepszy Kurwenal, jakiego miałem okazję oglądać. Niezależnie od tego, czy był sarkastyczny i agresywny w akcie pierwszym, czy namiętnie błagający w akcie finałowym, gdy robił wszystko, co w jego mocy, by wskrzesić Tristana, to jego głos błyszczał z niezwykłą czystością” („Opera Wire”). „Brzmiał ostro i porywczo w pierwszym akcie, ale w trzecim złagodniał dramatycznie i wokalnie, tworząc poruszający portret Kurwenala” („Classical Voice of America”).
Tomasz Konieczny
Tomasz Konieczny (Kurwenal) I Michael Spyres (Tristan), Metropolitan Opera
O tym, jakie jest nowojorskie przedstawienie „Tristana i Izoldy” i jak polski bas-baryton Tomasz Konieczny zaprezentował się wśród znakomitych partnerów, będziemy mogli przekonać się 21 marca, bo ten dramat Richarda Wagnera znalazł się w tegorocznym zestawie ogólnoświatowych transmisji MET Live HD, które w Polsce można obecnie oglądać w 17 miastach.
Dodajmy, że przedstawienia „Tristana i Izoldy” prowadzi dyrektor muzyczny Metropolitan, Yannick Nézet-Séguin, który 1 stycznia dyrygował też tegorocznym noworocznym koncertem Wiedeńskich Filharmoników.
Amerykański dyrygent pochodzenia izraelskiego Yoel Gamzou będzie dyrektorem muzycznym Opery Narodowej od nowego...
II edycję Malta Biennale 2026 patronatem objęło UNESCO. Polski pawilon tematyczny OmenaArt Foundation z wystawą...
Nagrodę za Najlepszy Pawilon Malta Biennale 2026 zdobył polski pawilon tematyczny „Redefining. Polish-Ghanaian T...
Ministrowie kultury oraz spraw zagranicznych 22 państw, w tym Polski, podpisali się pod protestem przeciw udział...
