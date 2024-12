Antyizraelska wystawa w Berlinie kontra niemiecka racja stanu

Dyrektor galerii, Klaus Biesenbach stwierdził otwarcie, że ma inne poglądy niż artystka, ale respektuje jej zdanie: „We agree to desagree“. Jagoda Engelbrecht

Będąca także ofiarą tego leku Goldin wraz z grupą P.A.I.N. rozpoczęła wtedy walkę z rodziną amerykańskich miliarderów Sacklerów, właścicieli koncernu farmaceutycznego, produkującego ów opioid. Finał jest znany – firma Sackler zbankrutowała, a wyróżniony Złotym Lwem w Wenecji film Laury Poitras „Całe to piękno i krew” nagłośnił sprawę i zaangażowanie artystki na całym świecie.

Najbardziej wstrząsająca instalacja prezentowana w Berlinie nosi tytuł „Siostry, święci i prorocy” (2004-2022) i jest requiem dla starszej siostry, Barbary, która po wielu pobytach w klinice psychiatrycznej w wieku 18 lat popełniła samobójstwo. W tym 35-minutowym trzykanałowym video, rozpoczynającym się legendą o męczeństwie św. Barbary, Nan ciągle wraca do obrazów ze szpitala, do sytuacji z domu rodzinnego i do różnych faz własnej biografii.

Multimedialne show Nan Goldin jest głęboką refleksją na temat współczesnego świata i naszego w nim udziału.

Retrospektywa Nan Goldin „This Will Not End Well” w Nowej Galerii Narodowej w Berlinie czynna jest do 6 kwietnia.