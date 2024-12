Materiał przygotowany przez CSW

W najbliższych dniach widzowie będą mogli zobaczyć m.in. rzeźby „Zamknięte ogrody” autorstwa Adama Martyniaka oraz instalację wideo „Ogrody samotności” stworzoną przez Agatę Konarską i Agatę Lankamer, które wspólnie tworzą projekt „Zamknięte ogrody samotności”. W programie znalazła się również wystawa „snucie” kolektywu textpol, badająca rolę tkaniny w społeczeństwie, a także wideo Agaty Konarskiej i Izabeli Sitarskiej, w którym artystki łączą przestrzeń biblijną i mitologiczną ze współczesnością.

Projekt „Otwieramy się!” dotyczy propozycji niewielkich formatów: wydarzeń, prezentacji, pokazów filmowych, mniejszych ekspozycji, działań edukacyjnych, dyskursywnych, performatywnych i transdyscyplinarnych, które niosą w sobie nową energię i odpowiadają na wezwanie: „Wietrzymy korytarze. Otwieramy okna i drzwi. Wpuszczamy powietrze. Generujemy ruch”. Są wśród nich wystawy, warsztaty, wydarzenia performatywne i dźwiękowe, pokazy wideo, dyskusje o przyszłości instytucji i praktyk artystycznych.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 1 Foto: Dominika Jaruga

„snucie”, textpol (Julia Bujak, Eliza Chojnacka, Agnieszka Cieszanowska, Julia Ciunowicz, Natalia Gil, Julita Goździk, Sonia Górecka, Maria Pietras)

Tkanina jako nośniku sztuki zaangażowanej społecznie. Wystawa kolektywu textpol to eksploracja tekstyliów jako medium sztuki zaangażowanej społecznie. Artystki działające w ramach grupy łączą projektowanie, praktyki badawcze i społeczne ze sztuką, pracując z różnorodnymi materiałami, technikami i estetykami. Kolektyw nie ogranicza się jedynie do wyrażania emocji czy niepokojów poprzez tkaniny, lecz podejmuje refleksję nad troską o siebie, innych i otaczający świat, których tekstylia są integralną częścią. Obok narracyjnej funkcji tkanin, artystki badają ich materię – analizują procesy produkcji, historię oraz właściwości zmysłowe materiałów. Odwiedzający będą mogli odwiedzać wystawę od 23 listopada 2024 roku aż do 26 stycznia 2025 roku.

„Tette Dolci / Słodkie Cycuszki”, Agata Konarska i Izabela Sitarska

Jak wyglądają współczesne rytuały biblijne i mitologiczne? Agata Konarska i Izabela Sitarska eksplorują te wierzenia, przenosząc je w kontekst współczesności. Instalacja wideo artystek, „Tette Dolci / Słodkie Cycuszki”, będzie dostępna dla publiczności od 6 do 12 grudnia. Artystki, wcielając się w role swoich imienniczek, nawiązują do postaci św. Agaty z Sycylii i Izabeli od kasztanowca Stu Koni z Anglii. Performerki, odgrywające te święte postacie, będzie można spotkać 6 grudnia o godzinie 18:00.

„Zamknięte ogrody samotności”, Agata Konarska, Agata Lankamer, Adam Martyniak, Cezary Wicher

„Zamknięte ogrody samotności” to dwa odrębne, ale wzajemnie się uzupełniające projekty: instalacja wideo „Ogrody samotności” autorstwa Agaty Lankamer i Agaty Konarskiej oraz obiekty rzeźbiarskie „Zamknięte ogrody” stworzone przez Adama Martyniaka. Artystki eksplorują postać incela – współczesnego uciekiniera i poszukiwacza, który szuka schronienia w wirtualnej przestrzeni. Towarzyszące temu rzeźby Adama Martyniaka przypominają niezwykłe organizmy roślinne o nietypowych cechach. Odwiedzający będą mieli okazję doświadczyć tej unikalnej wystawy od 17 grudnia 2024 do 26 stycznia 2025 roku.tt

texpol Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Foto: Dominika Jaruga

Dlaczego warto odwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski?

Zawsze wyróżniała Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski otwartość na eksperyment i dialog z twórcami oraz publicznością. Od ponad dwóch dekad U-jazdowski wspiera artystów na różnych etapach ich kariery, budując swoją renomę na otwartości, eksperymencie i współpracy.

Project Room to przestrzeń dla młodych artystów, gdzie mogą zaprezentować swoje prace szerokiej publiczności. Z kolei program rezydencyjny daje twórcom z całego świata możliwość rozwoju i realizacji interdyscyplinarnych projektów w dialogu z lokalną społecznością.Wiele edycji obu programów poprzedzanych było otwartym naborem projektów i twórców.

Program „Otwieramy się!” kontynuuje te tradycje, ale idzie o krok dalej, stawiając na otwartość na nowe głosy i świeże idee. Dzięki formule otwartego naboru Zamek Ujazdowski stał się miejscem, gdzie sztuka z różnych środowisk – od lokalnych do międzynarodowych – splata się w różnorodne formy wyrazu. Taka formuła pozwalała na spłaszczenie hierarchii, dostrzeżenie zjawisk peryferyjnych oraz orientację w tym, co dzieje się w centrum.

Co zobaczyć do 17 grudnia? Wydarzenia trwające i nadchodzące: 1. Klub Komputerowy, Magda Szpecht, 07 - 08 grudnia 2024 Warsztaty.



2. Pomiędzy byciem a niebyciem, Alicja Kochanowicz i Maciej Kwietnicki, 06-10 grudnia 2024 Pokaz fotografii zanikającej miejscowości Opolno-Zdrój.



3. Fotosynteza, Kuba Bąkowski, 12 grudnia 2024 Wykład performatywny, który podejmuje i łączy aktualne zagadnienia sztuki, biotechnologii i projektowania regeneracyjnego.



4. Zwierzęta, Aleksandra Rogala, 12-15 grudnia 2024 Wystawa wybranych portretów rysowniczki w spektrum autyzmu.



5. Spalarnia formuje ansambl, 13 grudnia 2024 Projekt muzyczny eksploruje miłość, przyjemność, intymność i tożsamości poprzez poetyckie avant-popowe utwory.



6. Sztuka spółdzielczości: historia i przyszłość, 14 grudnia 2024 Seminarium przybliżające polską myśl spółdzielczą i opowieść o historii polskiej spółdzielczości.



7. Uzmysłowienie. Czytając ciałem, 15 grudnia 2024 Warsztat performatywno-dyskusyjny, podczas którego użytkownicy skupią się na czytaniu i doświadczaniu zmysłami.



8. Śnienie, Nerdka, 15 grudnia 2024 Przegląd prac wideo.



9. Rzeźba w poszukiwaniu miejsca, 16-30 grudnia 2024 Pokaz prac powstałych podczas warsztatów skierowanych do osób posługujących się rzeźbą, instalacją i formami przestrzennymi w swojej praktyce.



Na niektóre wydarzenia wymagane są wcześniejsze zapisy, szczegóły na: https://u-jazdowski.pl/program/otwieramy-sie



texpol Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Foto: Dominika Jaruga

Materiał przygotowany przez CSW