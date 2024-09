Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej za miesiąc, 25 października

- Obecność sztuki nowoczesnej i współczesnej w samym centrum miasta 20 lat temu wcale nie była taka oczywista. – mówiła. - Dzisiaj wszyscy się z nią zgadzamy i z wielką dumą przyjmujemy fakt, że ten budynek otwiera przebudowę całego centrum. MSN powstało w samym centrum miasta, otwiera jego przebudowę i zmianę, jaka w nim zachodzi. Ten budynek jest zresztą miastu dedykowany. Są w nim przestrzenie na programy publiczne, spotkania, będzie księgarnia, za chwilę zacznie działać kawiarnia. Będzie miejscem zawsze otwartym, jego parter będzie niebiletowany i wszyscy państwo są zawsze mile widziani. Zawsze tu będzie coś się działo, a część tych działań będzie przez państwo projektowana, ponieważ taki mamy plan, żeby też programowanie było otwarte dla publiczności.

Tajemnice białych ścian Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Fasada i wnętrza głównego budynku MSN są białe. Joanna Mytkowska zwraca uwagę, że ściany są pokryte specjalną warstwą barwionego w masie betonu o składnikach odpornych na zabrudzenia, więc ich mycie będzie łatwe. Muzeum nie ma w planie ozdabiania zewnętrznych fasad, bo byłoby to wbrew architektonicznym założeniom. Co najwyżej efemerycznie zamierza wykorzystywać je np. w do projekcji, dotyczących spraw społecznych lub artystycznych.

Dyrektorka MSN dodała jeszcze, że muzeum „zatrudniło” eksperymentalnie sokoła, który ma odstraszać gołębie, nie czyniąc im jednak krzywdy.

Wczoraj po raz pierwszy zaprezentowano też salę kinową o kontrastowo czarnych ścianach, mieszczącą się w podziemiach osobnej wieży muzeum, stojącej obok głównego gmachu. Jej widownia mieści 150 osób.

W październiku w MSN odbędzie się 16. edycja „Warszawy w Budowie”, festiwalu który porusza kwestie związane z architekturą i wspólną przestrzenią miejską. Hasłem tegorocznej odsłony jest „Trudna miłość. Muzeum między placem a pałacem”. Festiwal skupi się na roli współczesnych instytucji kultury oraz historii Placu Defilad i ulicy Marszałkowskiej jako przestrzeniach codziennego życia.

Natomiast wernisaż pierwszej wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w nowej siedzibie odbędzie się 21 lutego 2025 roku.