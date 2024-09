„Złożył kilka uprzejmych obywatelskich donosów (…) do kilku gazet, jak (…) »Rzeczpospolita«” – czytamy w „Obronie” i można zażartować, że to product placement na wagę złota, ponieważ nasz tytuł – inne świadomie pomijam – wpisał do swojej książki autor, który sprzedał w Polsce już 11 mln książek.

Remigiusz Mróz i Joanna Chyłka

Część z nas będzie zawiedziona, że nie chodzi o noblistkę czy noblistę, lecz o Remigiusza Mroza, czyli autora kryminałów, a więc jednego z tych, których produkcje nie są omawiane na łamach tytułów, gdzie odnotowuje się raczej książki z artystycznymi ambicjami lub przynoszące ważne społeczno-polityczne spostrzeżenia.

Recenzenci książek mają dobrą wymówkę: jak pisać o kryminale, gdy zasady związane z zakazem spoilerowania, czyli psucia odbiorcom przyjemności rozpracowania zagadki, są dziś drakońskie, a za ich złamanie staje się pod pręgierzem internautów.

Czytaj więcej Muzyka popularna Iron Maiden na PGE Narodowym. Chyłka słucha ich płyt w nowej książce Mroza Iron Maiden ogłosili tournée na pięćdziesięciolecie istnienia „Run For Your Lives”. 2 sierpnia 2025 r. zagrają na PGE Narodowym. Musiał o tym wiedzieć Remigiusz Mróz. W nowym tomie przygód Chyłki prawniczka słucha wszystkich albumów Żelaznej Damy.

Może dlatego Mróz trafia do jakościowych mediów pośrednio, poprzez serialową wersję kryminalnych przygód Chyłki, które doczekały się już pięciu sezonów z Magdą Cielecką w roli głównej. Tak wyrazistą, że gdy czyta się najnowszą książkę Mroza, papier czy e-book, przemawia do nas głosem cenionej aktorki Nowego Teatru. Dodajmy, że głosem bez cenzury, Chyłka lubi bowiem wulgaryzmy, kocha się przekomarzać ze swoim życiowym i zawodowym partnerem Oryńskim.