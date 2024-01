Sztuka'2023: bezpieczniej było rozmawiać o renesansie niż o polityce

Nie brakowało ważnych wystaw jubileuszowych, jak „Matejko. Malarz i historia” w Muzeum Narodowym w Krakowie (czynna do 7 stycznia), „Picasso” w Muzeum Narodowym w Warszawie (do 14 stycznia), czy „Sztuka widzenia. Nowosielski i inni” na Zamku Królewskim w Warszawie (do 3 marca).

Ale trzeba przypomnieć i skandale. Protesty i obronne manifesty towarzyszyły wystawie „Pejzaż malarstwa polskiego” w Zachęcie, kuratorowanej przez jej byłego już dyrektora Janusza S. Janowskiego. To był efekt głębokich politycznych podziałów, za którymi nie szedł spór merytoryczny. Te teatralne gesty niewiele mówią o samej wystawie, która jest bardzo nierówna. Ma ciekawe fragmenty dzięki pracom protestujących sław, jak i nieznanych artystów; słabe (zwłaszcza w mesjanistyczny interpretacjach Polski współczesnej) i wręcz żenujące momenty, jak w obrazie The Krasnals z 2023 roku „Trzy małpy, trzy rzeczywistości – kto tym razem poprowadzi naród polski?”. Wystawę bez żadnych zmian można oglądać w Zachęcie do 25 lutego.

Na dużo poważniejszy, bo międzynarodowy skandal, zapowiadał się projekt wystawy „Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją” Ignacego Czwartosa, artysty promowanego przez prawicę, którą chciano pod patronatem Zachęty wysłać na Biennale w Wenecji. Do tego wyboru zdystansowało się część jury. A „Guardian” w tekście pod wymownym tytułem „Antyeuropejski manifest" opisał jedną z proponowanych prac, przedstawiającą płonącą swastykę, łączącą Angelę Merkel i Władimira Putin., Projekt okazał się samodetonującą miną. Nowy minister kultury zdecydował o jego niewdrażaniu.

„Obraz Złotego Wieku” na Zamku Królewskim na Wawelu.

„Przebudzeni” na Zamku Królewskim w Warszawie.