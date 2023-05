Gwiazdy koronacji i klątwa Lady Diany

Na żywo wystąpią śpiewak operowy Andrea Bocelli, walijski bas-baryton Sir Bryn Terfel, Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood, który z Erikiem Claptonem tworzył Blind Faith, a także Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls.

Można jednak mówić o klątwie Lady Diany, tragicznie zmarłej żonie Karola. Udziału w koncercie odmówili sir Elton John, jego podopieczny Ed Sheeran, Adele, Harry Styles, Robbie Williams, a więc gwiazdy zdecydowanie większego formatu niż te, które zaproszenie do koronacyjnego występu przyjęły.