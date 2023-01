Jak wyjaśnia: - Do realizacji tematu „Kobiece konstelacje” zaprosiłem gwiazdy polskiej ilustracji, grafiki i malarstwa. Sześć artystek i sześciu artystów zmierzyło się z tematami związanymi z postrzeganiem kobiety przez pryzmat znaków zodiaku. Powstały wspaniałe prace, ukazujące kobietę jako matkę, żonę, siostrę, przyjaciółkę, czy przełożoną. Nasze Bohaterki są silne, nieugięte, ale też wrażliwe i kochające. To kobiety, jako uzdrowicielki świata, nieustannie czynią go dla nas lepszym miejscem. Astrologowie twierdzą, że misja każdego z nas jest zapisana w gwiazdach. Zapraszam wiec do zapoznania się z artystyczną interpretacją tej misji.

Jedynym wymogiem postawionym artystom była interpretacja wybranych określonych cech przypisanych znakom. Reszta - pomysł, technika, forma - pozostawały kwestią ich inwencji i wyboru.

Kalendarz otwiera kobieta spod znaku Koziorożca. Przedstawiająca ją ilustracja Marcina Minora utrzymana jest w klimacie magicznego realizmu. Kobieta z koziorożcem na ręku (niczym „Dama z gronostajem”) wyłania się z fantazyjnego nocnego nieba, którego mrok rozjaśniają gwiazdy i kłębiące się biało-różowe chmury. Na obrzeżach karty wpisane zostały jej cechy i talenty: ambitna, godna zaufania, potrafi być wielkim wsparciem.

W grudniu, ostatnim miesiącu roku, którym włada kobieta Strzelec, w interpretacji Artura Smoły wyobraża ją podwojona stylizowana sylwetka - kobiety galopującej na koniu i łowczyni z łukiem, podążającej za ptakami w locie. W opisie jej cech czytamy, że jest: uczciwa, pełna, entuzjazmu, nie lubi stagnacji. Stylistyka karty łączy ekspresję i symbolizm.

Punktem wyjścia dla większości ilustracji wewnątrz kalendarza jest portret. Andrzej Pagowski w plakatowym wizerunku kobiety spod znaku Barana postawił na silną osobowość liderki, która „żyje intensywnie i z pasją”. A jednocześnie jej portret wzbogacił surrealistycznym spojrzeniem i poczuciem humoru. Ognistą fryzurę bohaterki wymodelował w skręcone rogi, na których przysiadł kolorowy ptak, zwabiony niebanalną indywidualnością.

Annę Bocek w portrecie kobiety spod znaku Byka najwyraźniej zainspirowały malarskie tradycje polskiej szkoły plakatu, a dominująca czerwień w kolorystyce podkreśla raczej, że jej bohaterka jest „boginią miłości” niż „niezawodna profesjonalistką”.

Dynamiczna kompozycja Andrzeja Wieteszki, przedstawiająca kobietę Skorpiona, łączy cechy awangardowej grafiki i street-artu, grę liter i obrazu. Choć ogranicza kolorystykę do bieli, czerni i czerwieni, sprawia wrażenie zagadkowego wizualnego labiryntu i najmocniej akcentuje, że kobieta spod tego znaku jest „pełna ciekawości”.

Autorami pozostałych kart kalendarza są: Gosia Herba, Emilia Dziubak, Joanna Grochocka, Andrzej Tuźnik, Wojtek Brewka, Ela Wasiuczyńska, Anna Zalewska.

- Od wielu lat traktujemy Kalendarz jako swojego rodzaju manifest kobiecości. - mówi Andrzej Pagowski.

Z kolei Aneta Grzegorzewska, dyrektorka ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska dodaje :

- Tematyka kobieca jest obecna w Kalendarzu Artystycznym od wielu lat, ale oscylowała głównie wokół szeroko pojętej społecznej roli kobiety. W tym roku zadaniem artystów było zobrazowanie wybranych cech kobiet. Żyjemy w racjonalnym świecie, w którym zewsząd otacza nas technologia, nadmiar informacji i bodźców. Wiele osób zwraca się w kierunku ezoteryki, czekamy, co przyniesie los, zaglądamy do horoskopów, robimy analizy numerologiczne. Jest to pewna forma ucieczki, ale jednocześnie próba odnalezieniu równowagi pomiędzy tymi dwoma światami. Stąd narodził się pomysł nawiązania do znaków zodiaku. Sama idea na początku wydawała się mi się nieco przewrotna i ryzykowna, ale po obejrzeniu prac wiedzieliśmy już, że to była dobra decyzja.

Wernisażowy pokaz kalendarza i oryginalnych projektów odbędzie się 7 lutego w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.